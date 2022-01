A francia center a csapatkapitányságot is feladta a magyar válogatottért

Nem túl gyakran fordul elő, hogy egy nyugati országból érkező sportoló magyar állampolgárságot vesz fel annak reményében, hogy bekerülhessen hazánk nemzeti csapatába. Akadt már rá példa: 2019-ben Loïc Nego tette meg ezt az utat, és 2020-as bemutatkozása óta már tizenhét alkalommal szerepelt a labdarúgó-válogatottban. A fehérvári védő nyomában jár a szintén francia vízilabdázónő, Geraldine Mahieu is, aki december 21-én tett állampolgársági esküt, tehát már Mahieu Geraldine-nek is nevezhetjük.

A Dunaújváros centere áldozatot hozott azzal, hogy a francia helyett a magyar válogatottat választotta, hiszen szülőhazája női vízilabdacsapatának kapitányaként minden kétséget kizáróan szerepelhetett volna a 2024-es párizsi olimpián. Mahieu a nehezebb út mellett döntött, mert bár a magyar válogatott novemberi összetartására már meghívta Bíró Attila szövetségi kapitány, de a honosított pólósnak sincs biztos helye a csapatban.

– Amikor Dunaújvárosba jöttem játszani, már akkor is a párizsi olimpia járt a fejemben. Viszont napról napra egyre inkább éreztem, hogy amennyiben élsportoló akarok lenni, jobb, ha magyar állampolgár vagyok, mint ha francia. A sport kultúrája egészen más itt, mint ott – fogalmazott Mahieu Geraldine.

A 28 éves játékos elismerte, adott esetben furcsa lenne hazai közönség előtt, Párizsban a „sajátjai” ellen medencébe ugrani, de sportszakmai döntést hozott, az érzelmei helyett az eszére hallgatott.

– A francia válogatottnál kényelmes helyzetben voltam; csapatkapitányként szinte biztos volt a részvételem a párizsi olimpián. Változott a helyzet, annak érdekében, hogy a magyar csapat tagja lehessek, egyre jobbnak kell lennem. És ha mindennap azért edzek, hogy elérjem a célom, akkor könnyebb motiválni magam. Ettől függetlenül az első francia–magyar meccs furcsa lesz nekem. A döntésnél viszont azt vettem figyelembe, hogy a karrierem szempontjából mi a legjobb lépés – tette hozzá.

Mahieu Geraldine Mihók Attila vezetőedző hívására 2017-ben költözött Dunaújvárosba. Mint mondta, egy pillanatig sem hezitált, mielőtt igent mondott, mivel tudta, egy nagyszerű csapathoz kerül, illetve az általa legjobbnak tartott bajnokságban próbálhatja ki magát. Azt sem bánja, hogy Gege (Zsézsé) francia becenevét véletlenül Zsuzsira változtatta az edzője, ami végül rá is ragadt. A pólós azon is dolgozik, hogy a magyar nyelv is így ráragadjon, mert bár a Magyar Nemzetnek néhány angol mondat mellett főként magyarul nyilatkozott, azért meggyűlik a baja a nyelvvel.

– Mindent megértek, de beszélni nagyon nehéz. De rajta vagyok, mert Magyarországot választottam, és fontos nekem, hogy ne csak a sportban, hanem az élet többi területén is tudjak boldogulni – mondta Mahieu Geraldine, aki azt is elárulta, az állampolgársági eskü mellé ajándékba kapott házi pálinkát és szalámit Franciaországban az ünnepek alatt jóízűen elfogyasztotta a családjával.

Borítókép: Mahieu Geraldine (Fotó: MTI/Kovács Tamás)