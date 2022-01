A Netflix írja az Australian Open forgatókönyvét

A Formula–1-es Drive to Survive-sorozat sikerén felbuzdulva a Netflix idén Ausztráliában a teniszről is forgatni kezdett. Novak Djokovics ügye aranybányát jelenthetett az amerikai médiaszolgáltatónak, de a torna is kiválóan alakul a Netflix számára.

Az amerikai Taylor Fritz az első játékosok között volt, akit az új sorozat készítőinek kameráival láttak. A huszonnégy éves játékos karrierje során korábban hét Grand Slam-tornán is eljutott a harmadik fordulóig, ott azonban mindannyiszor elbukott. A tavalyi Australian Openen Novak Djokovics sérülését sem tudta kihasználni.

Idén viszont, a sorozat szempontjából a legjobbkor megtört az átok: a spanyol Roberto Bautista Agut ellen Fritz öt játszmában továbbjutott, és végre második hetes GS-meccsre készülhet.

Taylor Fritz felszabadult öröme (Fotó: AFP/Martin Keep)

Fritz következő ellenfele a görög Sztefanosz Cicipasz lesz, akit szintén követ a Netflix Ausztráliában. A Roland Garros tavalyi döntőse négy szettben búcsúztatta a meglepően nagyot küzdő Benoit Paire-t. Cicipasznak a meccs lezárása sem okozott gondot, olyannyira, hogy észre sem vette, hogy már a meccslabdát ütötte be.

Simán jutott a negyedik fordulóba a US Open-bajnok Danyiil Medvegyev és az első két fordulóban szenvedő Felix Auger-Aliassime, és életében először játszhat második hetes Grand Slam-meccset a szerva-röptét játszó Maxime Cressy.

A nők között továbbra is szettveszteség nélkül menetel a kétszeres Grand Slam-bajnok Simona Halep, míg a második kiemelt Arina Szabalenka harmadszor is szetthátrányból fordított. A fehérorosz játékos az új idény elején sokat küzd a szervájával, így örömmel nyugtázta, hogy az olimpiai ezüstérmes Markéta Vondrousová ellen „csak” tízet ütött.

Szabalenka ismét fordított (Fotó: AFP/Michael Errey)

Talán már nem szolgál meglepő fordulatként: Szabalenka is az új Netflix-sorozat első főszereplői közé tartozik.

Australian Open, 3. forduló

Férfi egyes

Medvegyev (orosz, 2.)–Van de Zandschulp (holland) 6:4, 6:4, 6:2

Cicipasz (görög, 4.)–Paire (francia) 6:3, 7:5, 6:7, 6:4

Auger-Aliassime (kanadai, 9.)–Evans (brit, 24.) 6:4, 6:1, 6:1

Fritz (amerikai, 20.)–Bautista Agut (spanyol, 15.) 6:0, 3:6, 3:6, 6:4, 6:3

Cressy (amerikai)–O’Connell (ausztrál) 6:2, 6:7, 6:3, 6:2

Női egyes

Szabalenka (fehérorosz, 2.)–Vondrousová (cseh, 31.) 4:6, 6:3, 6:1

Halep (román, 14.)–Kovinics (montenegrói) 6:2, 6:1

Mertens (belga, 19.)–Csang (kínai) 6:2, 6:2

Collins (amerikai, 27.)–Tauson (dán) 4:6, 6:4, 7:5

Cornet (francia)–Zidansek (szlovén, 29.) 4:6, 6:4, 6:2

Kanepi (észt)–Inglis (ausztrál) 2:6, 6:2, 6:0

Borítókép: Sztefanosz Cicipasz bejutott a negyedik fordulóba (Fotó: AFP/William West)