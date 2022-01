Fiola Attila halálra rémiszt, Cristiano Ronaldo gondolkodik

Fiola Attila és Edit

A múlt év legemlékezetesebb magyar gólörömét Fiola Attila mutatta be, aki nemcsak a francia sztárokra hozta a frászt, amikor vezetést szerzett ellenük az 1-1-re végződött budapesti Eb-meccsen, hanem Editre, a Puskás Aréna műsorközlőjére is, akinek az asztalánál, mondjuk úgy, túlfűtött hangulatban ünnepelt. Ezért amúgy később elnézését is kért.

Bebeto és a ringatás

Az 1994-es világbajnokságon az aranyérmet megszerző Brazília a Romário, Bebeto csatárduóval állt fel, és utóbbi a Hollandia elleni negyeddöntőben szerzett gólja után írta be magát a futballtörténelembe: bemutatta a babát ringatós gólörömöt, amivel a néhány nappal korábban született harmadik gyermeke érkezését is ünnepelte. Érdekesség: az újszülött ma már 27 éves, Mattheus Oliveirának hívják, és a portugál Sporting labdarúgója.

Cristiano Ronaldo és Rodin

A portugál sztárnak jellegzetes gólörömei vannak, de a legegyedibb előadását 2016 novemberében, a Real Madrid színeiben, az Atlético elleni derbin adta elő. Az ő mesterhármasával nyert 3-0-ra a királyi gárda, és az egyik gólját a kamerába nézve, gondolkodó fejet vágva ünnepelte, mintha csak Rodin leghíresebb alkotását, A gondolkodót utánozta volna.

📸 Cristiano Ronaldo's Iconic crouched hand on face 'thinking' celebration in the final La Liga Madrid derby at the Vicente Calderon Stadium, 2016. ❄️ pic.twitter.com/CrYxbrXYdW — TCR. (@TeamCRonaldo) August 7, 2021

Francesco Totti és a szelfi

Amikor 1993-ban Totti debütált a Serie A-ban az AS Roma színeiben, még nem létezett az a szó, hogy szelfi. 22 évvel később, 2015 januárjában viszont mégis Totti volt az, aki új dimenzióba emelte a szelfizést. A Lazio elleni városi rangadón nagy bajban volt a Roma, ugyanis kétgólos hátrányba került. Aztán jött Totti, aki duplázott, ikszre mentette a meccset, és a második gólja után a római ultrák elé szaladt, elkérte a kapusedzőtől a telefonját, és gólöröm gyanánt szelfizett a szurkolókkal.

On This Day in 2015 🗓️ Totti took a selfie with the Roma fans after scoring an equaliser against Lazio. 🤳 pic.twitter.com/hphfz1awv4 — Classic Football Shirts (@classicshirts) January 11, 2021

Roger Milla és a tánc

Az 1990-es világbajnokság meglepetése Kamerun volt, amely első afrikai országként jutott el a negyeddöntőig, ráadásul a címvédő, Diego Maradonával felálló Argentínát is legyőzte. A csapat sztárja az akkor már 38 éves Roger Milla volt, aki négy gólt szerzett a vb-n. Mindegyiket ugyanúgy ünnepelte: odaszaladt a szögletzászlóhoz és táncolni kezdett.

Roger Milla dances his way past Columbia to take Cameroon to the World Cup quarter-finals at Italia ‘90.#Galacticos 🕺🏿🕺🏿 pic.twitter.com/SJovdjRBch — GALÁCTICOS (@GalacticosPins) March 9, 2021

Lionel Messi és a mez

2-2-re állt a Real Madrid–Barcelona rangadó a Santiago Bernabéuban, ám a 92. percben, a mérkőzés utolsó támadásából Lionel Messi megszerezte a győztes gólt a katalánoknak 2017 áprilisában. Ez volt az argentin 500. gólja a Barcelonában, és úgy ünnepelt, ahogy azt a korábbi 499 alkalommal egyszer sem láthattuk tőle. A mezét levette és a közönség felé tartotta, azt üzenve: emlékezzetek erre a névre! Ugyan ki felejtené el?

Mario Balotelli és a testépítő

2012. június 28-án játszotta Varsóban Németország és Olaszország az Európa-bajnokság egyik elődöntőjét. Az olaszok kétgólos előnyre tettek szert a duplázó Mario Balotellinek köszönhetően, aki a második találatát a netes mémgyárakat megihlető gólörömmel ünnepelte: mezét levéve, testépítők beállására hasonlító, befeszített felsőtesttel merevedett meg néhány pillanatra.

7 years ago, we were all at the mercy of Mario Balotelli's epic goal celebration in the Euro semifinals. pic.twitter.com/JWVgsDQlcV — ESPN FC (@ESPNFC) June 28, 2019

Alex Morgan és a teadélután

A 2019-es női labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében az amerikai Alex Morgan Anglia ellen szerzett gólt, amelyet teaivás imitálásával ünnepelt. A humorukról híres angolok akkor karót nyeltek, ugyanis a kultúrájuk elleni támadásként értelmezték az egyik legjobb női futballista örömét...

We're sure @alexmorgan13 will love the tea in England. ICYMI: A huge signing for @SpursWomen today. The big question: milk first. Or second? pic.twitter.com/OP3Gt9faAh — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) September 12, 2020

Jürgen Klinsmann és a csúszómászó

A világbajnok német csatár 1994-ben szerződött a Tottenhambe, amelyben egyetlen idény alatt legendává vált: 50 meccsen 29 gólt szerzett, és megválasztották az év játékosának. Angliában azért is híres lett, mert az első Premier League-meccsén ő szerezte a győztes gólt a Sheffield Wednesday otthonában 4-3-ra megnyert drámai találkozón. A találat nemcsak fontos volt, hanem meglehetősen látványos fejesre is sikeredett, és utána Klinsmann hason előre csúszva ünnepelt, ami annyira népszerű lett, hogy manapság is az egyik legtöbbet utánzott gólöröm a világon.

#OnThisDay 2️⃣7️⃣ years ago, the PL was introduced to Jurgen Klinsmann and '𝐭𝐡𝐚𝐭' celebration... pic.twitter.com/m1ulxTyyPi — Premier League (@premierleague) August 20, 2021

Gera Zoltán és a szaltó

Több labdarúgónak is védjegyévé vált a szaltózós gólöröm, említhetnénk a 2000-es évek elején a Premier League-ben villogó kongói csatárt, Lomana Lua Luát vagy a világbajnokságok történetének legjobb góllövőjét, Miroslav Klosét. Persze magyar példa is akad, Gera Zoltán is gyakran szaltózott, amelyet a pécsi Fülep Lajos és a Csontváry utcák között található grundon tanult meg, és aztán angol klubjaiban éppúgy bemutatta, mint a válogatottban szerzett góljai után. Íme az egyik leghíresebb a Premier League-ből, a Manchester Unitednek lőtt akrobatikus gól után:

Acrobatic goal. Acrobatic celebration. 🤸‍♂️ When @FulhamFC's Zoltan Gera sealed a famous victory against Man Utd in style…#GoalOfTheDay pic.twitter.com/6AylsAPd4G — Premier League (@premierleague) October 9, 2017

Alessandro Florenzi és a nagyi

2014 szeptemberében az AS Roma 2-0-ra legyőzte a Cagliarit a Serie A-ban. Tipikusan olyan meccs volt, amely mostanra a feledés homályába veszett volna, ha nincs a második találatot jegyző Alessandro Florenzi gólöröme. Az olasz válogatott játékos felszaladt a lelátóra, egyenesen a 82 éves nagymamájához, hogy megölelje. „Azelőtt sosem volt kint a stadionban, ezért a gólom neki szólt” – árulta el a nagyi kedvence.

Borítókép: Fiola Attila ünnepli a Franciaország ellen szerzett gólját a 2021-ben megrendezett Európa-bajnokságon (Fotó: MTI/Illyés Tibor)