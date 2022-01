Messi egyvalamiben sosem fogja túlszárnyalni Cristiano Ronaldót

A gólokkal adós Lionel Messi, amióta a PSG-be szerződött (tizenkét Ligue 1-meccsen egyetlen találatot ért el eddig), de a pályán kívül tarol Párizsban. Decemberben megkapta pályafutása világrekordot jelentő, hetedik Aranylabdáját, nemrég pedig azzal dicsekedett el az Instagramon, hogy már több mint 300 millió követője van a népszerű közösségi oldalon.

„Már 300 millióan vagyunk! Mindig hálás vagyok a támogatásért, az ölelésért” – írta Messi a képhez, amelyen a több mint 800 posztja fotója közül szerepel néhány kollázsként. Az örömittas bejelentés megtette a hatását, mindössze három nappal később már 305 millió fölé kúszott a követői száma.

Az argentin sztárnak a Facebookon 105 millió, a kínai közösségi oldalon, a Weibón hétmillió követője van, míg a sok sportoló által használt Twitteren ezidáig nem nyitott fiókot. Mindazonáltal egyértelmű, hogy Messi az Instagramon a legnépszerűbb.

De nem a legnépszerűbb – csak a második sorban. Mutatjuk a top 5 legtöbb követővel rendelkező futballistát az Instagram világában:

5. Kylian Mbappé – 65 millió követő

Messi párizsi csapattársa viszonylag új szereplője a top 5-nek, nemrég hagyta le a 63 milliós táborral bíró, korábbi aranylabdás Ronaldinhót. Az idő a francia világbajnoknak dolgozik, 23 évesen még mindig karrierje elején jár, még nem hagyta el Franciaországot sem, de bizonyosan előbb-utóbb az angol vagy a spanyol liga valamelyik sztárcsapatában köt ki, amivel új lendületet kaphat az Instagramon is.

4. David Beckham – 71 millió

Lassan tíz éve lesz már, hogy az angol ikon visszavonult, 2013-ban hagyta abba a játékot a PSG-ben, amikor az Instagram még korántsem volt annyira meghatározó a közösségi médiában, mint manapság. Ennek ellenére Beckham a jelenkor sztárjainak többségét is maga mögé utasítja, ami nem csoda annak fényében, hogy ő volt az első igazi „futballceleb”, aki legalább akkora figyelmet vonzott magára a pályán kívül, mint a pályán.

3. Neymar – 169 millió

A három dobogós az Instagramon is más dimenzióban „rúgja a labdát”. Neymarnak több mint kétszer annyi követője van, mint a negyedik Beckhamnek. A világ legdrágább labdarúgója, akiért a PSG 222 millió eurót fizetett a Barcelonának, a közösségi médiában is óriási reklámértéket képvisel. Minden sportolót egybevetve azonban csak negyedik lenne, azon a listán az indiai krikettező, Virat Kohli (181 millió) is megelőzi.

2. Lionel Messi – 305 millió

Az argentin nemcsak a futballistákat és minden sportolót beleértve áll a második helyen az Instagram-követők számában, de az összes felhasználót tekintve is dobogós. Úgy még egyvalaki megelőzi őt, így csak harmadik. Az amerikai celebritás, Kylie Jenner 306 milliós nyájat terelget az oldalán, de Messi az utóbbi napok ugrását látva már teszi ki az indexet az előzéshez.

1. Cristiano Ronaldo – 397 millió

Lehet, hogy Neymarért fizették a legtöbb pénzt, lehet, hogy Messinek van a legtöbb Aranylabdája, de az Instagram vitathatatlan királya Cristiano Ronaldo. Már nem kell sokat várni rá, hogy a portugál egy Messiéhez hasonló, rajongósimogató poszttal jelentkezzen, csak az nem 300 millió lelkes követőnek, hanem 400 milliónak szól majd… A klubgólok tekintetében is Ronaldo vezet 688-678-ra Messivel szemben, de abban inkább elképzelhető a fordítás, mint az Instagramon.

Borítókép: Lionel Messi (Fotó: Ian Langsdon)