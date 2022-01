Nigériai gólvágó jöhet a Fradihoz, amely a DAC-cal játszik

A Ferencváros labdarúgócsapata pénteken a honlapján bejelentette, hogy a téli felkészülési időszakban az első mérkőzését január 19-én Dunaszerdahelyen játssza. A bajnoki címvédő, és az NB I-ben jelenleg is listavezető zöld-fehérek jövő szerdán 16.30-tól lépnek pályára a szlovák élvonalban szereplő DAC 1904 vendégeként, a dunaszerdahelyi Mol Arénában először. A Fradi a nyári edzőtábora után már találkozott a DAC együttesével, s az akkor a Groupama Arénában megrendezett találkozón Myrto Uzuni büntetőjével 1-0-s győzelmet aratott. A mostani mérkőzés lesz a Ferencváros új vezetőedzőjének, az orosz Sztanyiszlav Csercseszovnak az első mérkőzése a Ferencváros kispadján. A klub honlapja megemlíti, hogy a találkozóról élőképes közvetítéssel jelentkeznek a Fradi.hu-n. Aki elutazna Dunaszerdahelyre, annak fontos információ, hogy az FTC a jegyvásárlással kapcsolatban hétfőn ad részletes tájékoztatást.

A szlovák bajnokság negyedik helyén álló DAC január 6-án kezdte meg a szezon tavaszi felére való felkészülést. A hazai környezetben abszolvált gyakorlások és a törökországi összpontosítás mellett hat felkészülési mérkőzés is szerepel a csapat programjában.

Amint arról az Nso.hu beszámolt, cseh sajtóhírek szerint a Ferencváros közel áll a cseh élvonalban szereplő SK Dynamo Ceské Budejovice nigériai csatárának, Fortune Basseynak megszerzéséhez. Nem ez az első alkalom, hogy a Transfermarkt által egymillió euróra taksált Basseyt szóba hozták a Ferencvárossal. A nigériai csatárt már tavaly novemberben is összeboronálták a klubbal, a cseh Isport.cz pedig úgy tudja, hogy a kötelező orvosi vizsgálatokat követően be is jelenthetik az érkezését a IX. kerületieknél. A cseh sportportál szerint a törökországi edzőtáborba utazó Ceské Budejovice már elbúcsúzott egyik legjobbjától, és mindenben megegyezett az FTC-vel.

A 23 éves Bassey remek mutatókat produkált a jelenlegi kiírásban, minden sorozatot figyelembe véve 22 tétmérkőzésen szerepelt, amelyeken tíz gólt szerzett, a bajnokságban 19 találkozón kilencszer volt eredményes, s mindössze egy gólra van a góllövőlista első helyétől. Ami azért is nagy szó, mert a Ceské Budejovice csak a nyolcadik a cseh bajnokságban. A nigériai csatár lehet a Csercseszov-éra első érkezője. Az orosz szakember a Szport-Ekszpressznek adott sokat sejtető interjújában már azt is elmondta, hogy hamarosan új támadó érkezhet.

– Jó hírrel szolgált a sportigazgatónk, a napokban egy csatár csatlakozik hozzánk – mondta Csercseszov, aki a lehetséges érkező nevét azonban nem árulta el.

Az orosz vezetőedző a csapatot érintő kihívásokról is beszélt az orosz sportnapilapnak: jelenleg tíz ferencvárosi játékos is koronavírusos, hárman – Ryan Mmaee, Samy Mmaee, Aissa Laidouni – pedig a jelenleg is zajló Afrika-kupán vesznek részt.

Borítókép: A nigériai Fortune Bassey lehet a Csercseszov-éra első igazolása (Forrás: Facebook/SK Dynamo Ceské Budejovice)