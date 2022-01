Rendszeres elismerést kapnak ezentúl a gyermekekkek foglalkozó edzők

Mitől eredményes egy utánpótlásban dolgozó edző?

Lényegében ezt a kérdést járta körül több szakember is azon a keddi sajtótájékoztatón, amelyen bejelentették: ezentúl rendszeresen díjazzák a hónap edzőjét, majd az év edzőjét is, előbbi nettó kétszázezer, az utóbbi pedig egymillió forintot is kap az elismerés mellé. Az ötletgazda az Utánpótlássport.hu szerkesztősége, illetve annak a vezetője, Bruckner Gábor, aki a bevezetőjében elmondta, a cél felhívni a figyelmet az utánpótlásban dolgozó szakemberek fontosságára, és ehhez sikerült megnyerni partnernek a Magyar Edzők Társaságát, valamint a Porsche Hungária nevű céget.

A Magyar Edzők Társaságának (MET) részéről Molnár Zoltán elnök is a citált kérdéssel kezdte a hozzászólását. Beszélt arról a rossz szemléletről, hogy a gyerekekkel foglalkozó edzők munkáját sokszor a pillanatnyi eredmények alapján ítélik meg, nem pedig abból, hogy mennyi később a felnőttek között bajnokká váló sportoló kerül ki a kezük alól. Egy egész sportolói pályafutás szempontjából döntő az első találkozás, márpedig ez az utánpótlásedzők felelőssége, ők azok, akik megszerettethetik a gyerekekkel a sportot, de rossz esetben el is taszíthatják őket tőle.

Kemény Dénes – aki szövetségi kapitányként három olimpiát is nyert a férfi-vízilabdaválogatott élén – a MET mesteredzői szakkollégiumának a vezetője, és ennek a testületnek döntő szerepe lesz majd a díjazottak kiválasztásában. Molnár Zoltán szavaihoz hozzátette, hogy az edzői szakma két területre oszlik, a tehetséggondozásra és a szüretelésre, a kettő pedig egymásra van utalva. A gyerekeket pallérozó edzők kulcsszereplők, ha ők nem dolgoznak jól, akkor az élsport sem lehet sikeres. Emellett a tapasztalatai szerint a felnőtteknél is könnyebben válik sikeressé az a szakember, aki korábban az utánpótlásban is dolgozott. Ő roppant találóan foglalta össze ezeknek az edzőknek a felelősségét: rajtuk múlik, hogy a gyerek másnap is elmenjen az edzésre.

A kezdeményezés anyagi részét a Porsche Hungária vállalta magára. Bulyáki Zsolt kommunikációs igazgató arra hívta fel a figyelmet, hogy a cég évtizedek óta részese és támogatója a magyar sportnak, és a saját gyakorlatában is törekszik az utánpótlás nevelésére: a mentorprogramnak köszönhetően van olyan márkaigazgatójuk, aki gyakornokként kezdte náluk. Elmondta, éppen ezért büszkén álltak az Utánpótlássport.hu kezdeményezése mögé. Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója szerint az ötlet hiánypótló, mert van bőven deficit az utánpótlásedzők megfelelő elismerésének a terén.

Végül Bruckner Gábor még elmondta, hogy csak minden szempontból feddhetetlen edzők jöhetnek szóba a díjazásnál. Minden hónapban három név kerül majd a kuratórium elé, annak a tagjai választják ki az adott hónap győztesét. Az év edzője cím birtokosa a hónapok emberei közül kerül majd ki, az idén, tehát első alkalommal csak az első nyolc hónap alapján, ugyanis ezt díjat mindig szeptember 25-én az edzők napján adják majd át.

Borítókép: Kemény Dénes utánpótlásedzőként alapozta meg a nagy sikereit (Fotó: Mura László/utanpotlassport.hu)