Ancsin János a nosztalgiára szavaz

Csíkszereda, FTC, UTE, Gyergyó, MAC, Brassó, Debrecen, DVTK. Ez volt az első nyolc sorrendje az alapszakasz, illetve az alsóházi rájátszás után. Az évek óta honos módi szerint a negyeddöntőre az első három helyezett csapat sorrendben választhatott magának ellenfelet.

Többen arra tippeltek, hogy a Csíkszereda a távolságot is figyelembe véve a közeli Brassót kéri, ezzel szemben kisebb meglepetésre az ötödik MAC-ot, tehát a lehetséges legerősebb riválist vitte táncba. Mögötte az FTC kimondottan az utazási szempontokkal kalkaluláva a DVTK-t kérte, s persze az Újpest sem akart mindjárt Erdélybe utazni, így a Debrecent választotta, a Gyergyó és a Brassó így megmaradt egymásnak.

A negyeddöntő párosítása tehát a következő: Csíkszereda–MAC, FTC–DVTK, Újpest–Debrecen, Gyergyó–Brassó.

– A döntést közösen hoztuk meg a játékosaimmal és a szakmai stábbal. Nem igazán számít, kit választunk, minden összecsapás óriási kihívás lesz a rájátszásban – indokolta a csíkszeredaiak döntését Rico Rossi vezetőedző.

– Fiatal csapatunk van, a tavalyi szezonhoz képest négy kulcsjátékost is elvesztettünk. Rengeteg gólunk veszett így el, de úgy gondolom, jól pótoltuk őket. Állunk elébe a Csíkszereda elleni párharcnak! – fogadta a kihívást Marton Tibor, a MAC másodedzője.

– A DVTK-t választjuk. Rémesen egyszerű az indok: látható volt az egész alapszakaszban, hogy nagyon szoros a bajnokság, főleg a legjobb nyolc. Ezért azt tartottuk szem előtt, hogy minél frissebbek maradhassunk. Mivel a Csíkszereda elhappolta a legközelebb eső csapatot, a MAC-ot, így a második legközelebbi együttest választottuk – mondta az FTC vezetőedzője, Fodor Szabolcs.

– Nem lepett meg a választás, számítottunk rá, hogy ha a Csíkszereda nem, akkor az FTC kiválaszt minket – reagált Láda Balázs, a Jegesmedvék általános menedzsere. – Hasonlóan szoros mérkőzésekre számítunk, mint amiket a múltban is játszottunk ellene.

– Nem volt nehéz választás a Debrecen és a Brassó közötti, hiszen sokkal kevesebb utazás a Hajdúságba eljutni. Szeretnénk visszavágni a DEAC-nak a tavalyi negyeddöntős búcsúnkért, és reménykedünk az Újpest–Fradi döntőben! – jelentette ki az UTE részéről a hatvanadik születésnapját múlt pénteken betöltött klublegenda, jelenleg ügyvezető igazgató, Ancsin János.

– Először vagyunk olyan helyzetben, hogy minket választanak, és nem mi döntünk – felelt Fodor András, a DEAC jégkorongszakosztályának vezetője. – Minden csapat ellen nehéz dolgunk lett volna, bár az meglepett, hogy a tavalyi négy-egy arányú továbbjutásunk után az Újpest mert minket kihívni.

– Úgy jöttünk ide ellenfelet választani, mint Ádám feleséget – tréfálkozott Bereczky Szilárd, a Gyergyói HK menedzsere. – Sejtettük, hogy a Brassó lesz az ellenfél, bízunk benne, hogy sikerrel vesszük az akadályt.

– Nagy esélyt láttunk rá, hogy a Gyergyót kapjuk, már napok óta ennek megfelelően készülünk. Az alapszakaszban meggyűlt a bajunk velük, de a rájátszás más kávéház, és hiszek benne, hogy szintet tudunk lépni – nem lepődött meg a brassóiak másodedzője, Stenk Hunor sem a kialakult helyzeten.

Meccsenként átlagosan 6,6 gól. – Az utazás elején is sejtettük, hogy izgalmas lesz. Minden eddiginél több alapszakaszmeccs volt tervben a csapatoknak, szám szerint 220, ennek 95 százalékát meg is tudtuk rendezni. Nagy sikernek tartom, főleg egy ilyen időszakban, amikor a külső környezet kiszámíthatatlan. Köszönöm mindenkinek, aki segített a szervezésben és a lebonyolításban. A DVTK Jegesmedvék ismét csatlakozott a ligához, és a meccsek számán kívül a liga színvonalát is emelték. Kiemelném, 6,6 gólt láthattunk meccsenként, ez mindenképpen jó reklám, hiszen a közönség szórakoztatása a célunk. Az erőviszonyok kiegyenlítettségét mi sem mutatja jobban, mint hogy az utolsó fordulóban dőlt el a második, harmadik és negyedik helyezések sorsa, a Ferencváros–Gyergyó minden szempontból emlékezetes találkozó lett a fordulatos, végletekig kiélezett mivoltával. Továbbá az utolsó előttiként záró Titánok a top négy mindegyikét megverte, ez is mutatja, bármi megtörténhet. Arra számítunk, a rájátszás még egy szinttel magasabb lesz, minden eddiginél élvezetesebb párharcok elébe nézünk. Nem sok söprésre, inkább nagyobb adok-kapokra számítunk, mint az eddigi években – értékelte az alapszakaszt Szőke Álmos, az Erste Liga elnöke.

