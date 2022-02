Csatár volt a kapus cseréje a Zalaegerszegnél

Nehéz helyzetbe került a Zalaegerszeg fővárosi vendégjátéka előtt, ugyanis az odaút során derült ki, hogy két játékos koronavírustesztje, köztük az első számú kapusé, Demjén Patriké is pozitív eredményt hozott. Waltner Róbert vezetőedzőnek így a buszozás során kellett változtatnia a felálláson, s egyetlen bevethető hálóőrét küldte a kapuba Gyurján Márton személyében. Amennyiben Gyurján megsérült volna a meccsen, Koszta Márk lett volna a beugrója. Egy csatár.

Erre végül nem volt szükség, nagy védésekre viszont igen, mivel az MTK sorra dolgozta ki a helyzeteket, Futács Márkó, Bojan Miovszki, Tajti Mátyás és Zimonyi Dávid is veszélyeztetett. Ahogy az lenni szokott, a kihagyott ziccerek megbosszulták magukat, és a Zalaegerszeg szerzett vezetést a 35. percben: Josip Spoljaric ollózásra hajazó mozdulattal vette be a hazai kaput öt méterről. Spoljaric találata után egy gólpasszt is kiosztott Meshack Ubochiomának. A nigériai szélső előbb becsapta Andrej Kadlecet, majd kilőtte a rövid alsót, a vendégek így kétgólos előnnyel várták a folytatást.

Josip Spoljaric gólja:

A házigazdának a második félidőben is akadtak bőven lehetőségei, azonban eggyel sem tudott élni, ezért 2-0-s zalaegerszegi győzelemmel ért véget a találkozó. A ZTE átmeneti jelleggel fellépett a tabella ötödik helyére, míg az MTK továbbra is sereghajtó. Márton Gábor vezetőedzőnek nehezére esett elfogadni a vereséget:

– Sajnos ilyen passzban vagyunk. Az ellenfél két kapura lövésből rúgott két gólt, mi nyolcból egyet sem. Sajnálom a gyerekeket, mert nagy munkát tettek bele, sok helyzetünk volt, jól játszottunk. A meccs képe alapján az iksszel sem egyeztem volna ki, de kikaptunk. Elkeseredve nincsenek a játékosok, érzik a fiúk, hogy jól játszanak, csak annyi hiányzik, hogy berúgjuk a helyzeteket – idézte a kék-fehérek trénerének szavait a Nemzeti Sport.

Kollégája, Waltner Róbert a nehézségekről beszélt, illetve a gólszerző Spoljaricot dicsérte az összecsapás után.

– Gratulálok a csapatnak, fontos győzelmet arattunk! Most nem játszottunk jól és szépen, de nagyon fontos három pontot szereztünk úgy, hogy így még nem álltunk fel korábban. A meccs előtt két órával változtattam a felálláson és a kezdőn, mert akkor tudtam meg, hogy ketten is kiestek a Covid miatt, plusz az egyik játékosról már szerdán kiderült, hogy elkapta. Ezekben a játékosokban kellett bíznom, és bíztam is. Nem volt mindegy, ki szerzi az első gólt. Az MTK-nak és nekünk is voltak helyzeteink, de mi szereztük meg az első gólt, ami fontos volt, mintha megnyugodtunk volna. Hozzá szeretném tenni, hogy Spoljaric rengeteg kritikát kapott az ősszel, remélem, látta mindenki, aki eddig szidta őt, hogy nem szabad elítélni valakit, mert kihagy egy helyzetet. Most két hetet kihagyott ő is a Covid miatt, kedd óta edz, játszott nyolcvan percet – magyarázta a zalaegerszegi szakvezető, majd a kapushelyzetről is beszélt: – Eldöntöttük: ha Marci megsérül, akkor Koszta Márk fog védeni, ezt meg is beszéltük vele. Siófok után jártunk, amikor szóltam Marcinak a buszon, vagyis két és fél órával a meccs előtt, hogy neki kell védenie. Nem volt bennem semmi félsz, nagyszerű sportember, úgyhogy megérdemelte, ráadásul nagyon jól is védett.

NB I, 19. forduló:

MTK–ZTE FC 0-2

gólszerzők: Spoljaric (35.), Ubochioma (44.)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1671 néző. Vezette: Káprály

Borítókép: Zalaegerszegi gólöröm az MTK otthonában (Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi)