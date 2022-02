Ezúttal csak kihagyott helyzetekig juttottak el a magyar légiósok

Freiburgban két magyar érdekeltségű csapat mérkőzött meg egymással, mindkettő magyarja pályára lépett, de a gyepen nem találkozhattak egymással. A Freiburg a kezdőbe tette Sallai Rolandot a Mainz elleni meccsen, a vendégek kispadján pedig ott ült Szalai Ádám is. A Mainz szerzett vezetést, Sallai a Freiburg gyakorlatilag egyetlen dicsérhető játékosa volt az első félidőben: több kapura lövése is volt, játékával kiemelkedett a hazaiak közül. Továbbra is adódtak előtte gólhelyzetek – ki is hagyta ezeket, így tovább tart az augusztus óta fennálló góliszonya, ahogy az a sorozata is, hogy nem játszik végig egyetlen mérkőzést sem, ezúttal a 67. percben cserélte le Christian Streich vezetőedző. Alig néhány perccel később aztán a csereként beálló Nils Petersen egyenlített. A hajrára a Mainzba beállt Szalai Ádám is, aki januári fejműtétje óta egy speciális fejvédőben lépett pályára, az eredmény pedig a hajrára már nem változott.

Gulácsi Péter és Orbán Willi is kezdett az egyre jobb formában lévő Lipcsében a jó idényt futó 1. FC Köln elleni mérkőzésen, Szoboszlai Dominik a kispadról nézte a találkozót, majd csak a 70. percben állt be. Akkorra már eldőlt a mérkőzés, a lipcseiek 3-0-ra vezettek, a vendégek a hosszabbításban szépítettek. A Dortmund hamar eldöntötte a három pont sorsát az Union Berlin otthonában, a 25. percben már 2-0-ra vezetett, végül 3-0-ra nyert. Magyar szempontból ennek a meccsnek az volt a jelentősége, hogy a 78. percben csereként debütált a Bundesligában a téli átigazolási időszakban szerződtetett Schäfer András, sajnos ezt vesztes mérkőzésen tette meg, a 93. percben egy sárga lappal került be a jegyzőkönyvbe.

Willi Orbán magabiztosan tette a dolgát Fotó: AFP/Ronny Hartmann

Debütált Varga Kevin is, aki a héten került a török Kasimpasától kölcsönbe a svájci Young Boyshoz. A 13-szoros válogatott futballista 2020 szeptemberében a Debreceni VSC-től igazolt az isztambuli csapathoz, amelynek színeiben a mostani idényben tizenhat tétmérkőzésen lépett pályára (ebből nyolcszor csereként), és összesen két gólt szerzett. A berni együttesnek azért volt szüksége új szélsőre, mert a 28 éves svájci válogatott, a bajnokságban tizenhárom meccsen összesen kilencszer eredményes Christian Fassnachtnak közel két hónapot kell kihagynia bokasérülés miatt. Varga Kevinnek 2023 nyaráig szóló szerződése van a Kasimpasával. Vasárnap a 73. percben állt be új csapatába, amely hazai pályán 3-1-re nyert a Basel ellen. Győzelemnek örülhetett a svájci élvonal másik magyarja, Bolla Bendegúz is, aki végigjátszotta meccset a Lausanne-ban 2-0-ás sikert arató Grasshoppersben.

Horvátországban az NK Osijek 1-0-ra nyert egy hajrában esett öngóllal a Rijeka ellen, amivel megőrizte a második helyét a tabellán, Kleinhesler Lászlót a 90. percben cserélték le, előtte több ígéretes helyzete volt. A Hajduk Split Lovrencsics Gergővel a kezdőcsapatban 3-1-re győzte le a Slaven Belupót, a magyar védő 69 percet töltött el a pályán. A szlovák élvonalban a Dunaszerdahely Nagyszombaton volt a Tnava vendége, a végeredmény 1-1 lett, és Hahn János hatvan percnyi lehetőséget kapott az edzőjétől. A Slovan Bratislava 5-0-ra kiütötte a Senica együttesét, Holmann Dávid a 85. percben állt be a pozsonyiakhoz.

Varga Kevin távozásával csak egy magyar játékos maradta török első osztályban. Ő Szalai Attila, akit a helyi sajtó több európai élcsapattal összeboronált, ám nem ment el a Fenerbahcétól, amely felemás hetet zárt: kedden 1-0-ás hazai vereséggel a Kayserispor kiejtette a Török Kupából, szombaton viszont 2-1-re nyert a Giresunspor vendégeként, a magyar válogatott védő mindkét mérkőzést végigjátszotta.

Szalai Attilaújra mindig kezdő a Fenerbahcéban Fotó: AFP

Az olasz másodosztályban nagyon megtorpant Nagy Ádám csapata, a Pisa. Néhány hete még a tabella élén állt, ám azóta elfelejtett nyerni, ezúttal is döntetlent, 0-0-t játszott otthon a Ternanával, és már csak a harmadik, azaz nincs feljutó helyen – Nagy Ádám egyébként az elsőtől az utolsó percig a pályán volt. Balogh Botond viszont nem lehetett aktív részese a Parma 4-1-es sikerének a Pordenone ellen, mert végiga kispadon ült. Ez a sors jutott Szerbiában Holender Filipnek is, aki a cserék között tapsolhatott a Partizan Beograd idegenben elért 2-0-ás sikerének, az áldozat a Radnicski Nis volt. Csak kicsivel járt jobban a holland élvonalban Szőke Adrián, mert őt a 92. percben cserélte be a Heracles edzője az Utrcht ellen 1-0-ra megnyert találkozón.

Cipruson a hét közben elmaradt mérkőzéseket pótoltak be, amelyeken Bognár István (Arisz Limassol), Megyeri Balázs (AL Limassol) és Novothny Soma (Anorthoszisz) nem szerepelhetett, ugyanis ők nemrég érkeztek a csapataikhoz, és a meccsek eredeti időpontjában még nem álltak a klubjaik alkalmazásában. Az Olimpiakosz Nicosia–AEK Larnaca találkozón a vendégeknél Gyurcsó Ádám kispados volt, a végeredmény 0-0 lett, azAPOEL viszont Vinícius Paulót végig a soraiban tartva 3-1-re győzött a PAEEK otthonában.

Borítókép: Sallai Roland a Freiburg legjobbja volt a Mainz ellen (Fotó: AFP/Daniel Kopatsch/Bundesliga)