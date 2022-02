Három unokatestvér írt történelmet a klub-vb első meccsén

Mint ismert, Japán helyett az Egyesült Arab Emírségekben rendezik a klub-vb-t, amelynek az első meccsét csütörtökön rendezték. A hazai pályán futballozó al-Dzsazira volt az esélyes a tahiti AS Pirae ellen, amely eleve csak beugró a tornán a karanténszabályok miatt visszalépett új-zélandi együttes helyén.

Az al-Dzsazira már az első félidőben lerendezte a meccset, 3-0-s előnyt alakított ki a szünetig. A végére is megmaradt ez a különbség, ám hiába lett 4-1 a vége, az AS Pirae játékosai egyetlen gólt sem szereztek a klub-vb-n, ugyanis a találatuk öngólból született.

Nagyobb is lehetett volna a különbség, ugyanis az al-Dzsazira három gólját is visszavonta a játékvezető. Ezzel együtt is rekordot állított be a győztes csapat: a klub-vb első fordulójában ez volt a legnagyobb különbségű siker, a 2010-es al-Wahda–Hekari United 3-0-lal holtversenyben.

Ez a mostani találkozó két dologról marad emlékezetes. Először is a szép gólokról. A szerb középső védő, Milos Kosanovics szabadrúgásgólja nem volt csúnya, ráadásul ő az elmúlt másfél évben már a nyolcadik találatát szerezte pontrúgásból.

🇷🇸 Miloš Kosanović (ex Cracovia) załadował gola z wolnego w meczu Klubowych Mistrzostw Świata 🇦🇪 Al-Jazira vs AS Pirae 🇵🇫. pic.twitter.com/YAIvylhsiu — Dawid Czemko (@dawidczemko_) February 3, 2022

A végeredményt a korábban a Sporting, a Lille és a Besiktas kötelékébe is tartozó Abdoulay Diaby lövése állította be, ezt is érdemes megnézni.

A gólokon kívül a tahiti együttes nem mindennapi érdekességei voltak még említésre méltók. Arról már a klub-vb-t felvezető írásunkban megemlékeztünk, hogy a csapat egyik játékosa, Rooarii Tinirauarii civilben rendőrként dolgozik, korábban pedig misszionárius volt Togóban.

Nos, a Pirae jobbszélsője kezdő volt a meccsen, csakúgy, mint a két unokatestvére, a középpályás Heirauarii Salem és a jobbhátvéd Avearii Bennett is. Ezzel alighanem történelmet írtak, három unokatestvér korábban még nem lépett pályára a klub-vn-n egy csapatban.

A továbbjutó al-Dzsazira az ázsiai BL-sorozat címvédőjével, a szaúdi al-Hilallal mérkőzik meg a négy közé jutásért a következő fordulóban. Erről az ágról kap ellenfelet a Bajnokok Ligájában címvédő Chelsea, amely csak az elődöntőben kapcsolódik be a küzdelmekbe.

Borítókép: Az AS Pirae játékosai a vereség ellenére büszkék voltak a klub-vb első meccse végén (Fotó: Fifa.com)