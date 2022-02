Hidegkuti Nándor tiszteletére emlékévet tart az MTK

Hétfő délután sajtótájékoztatón jelentette be az MTK, hogy március 3-án, Hidegkuti Nándor születésének századik évfordulóján időszakos kiállítás nyílik a Magyar Nemzeti Múzeumban a legendás Aranycsapat támadójának emlékére. A Hidegkuti 100 nevet viselő tárlat április 17-ig várja a látogatókat, és csak a nyitórendezvénye lesz a Hidegkuti-emlékévnek, amelynek részeként egészen 2023 elejéig különböző programokkal adózik egykori klasszisa előtt az MTK.

– Büszkeséggel tölt el, hogy az MTK-család olyan közösség, amely tettekkel emlékezik legnagyszerűbb sportolóira – hangsúlyozta a sajtótájékoztatón Deutsch Tamás, az MTK Budapest elnöke. – A stadionunk Hidegkuti Nándor, az akadémiánk Sándor Károly, a zuglói sportcentrum Lantos Mihály nevét viseli, s hamarosan egy újabb MTK-s hősről, Zakariás Józsefről is sportlétesítményt nevezünk el. Egyértelmű, hogy Hidegkuti Nándor kék-fehér kincs és egyben közös nemzeti kincs, a XX. század egyik nagyszerű magyarja, akinek méltó emléket állít a tárlat, egy remek emberről készült remek kiállítás.

Hidegkuti Nándort méltatta az eseményen a magyar labdarúgás nagykövete, Szöllősi György is.

– Zseniális futballista, és bár erről kevesebbet beszélünk, nagyszerű edző is volt, mégis szerény és visszafogott ember maradt. Edzői pályafutása nem teljesedhetett ki, mert a pártállam gátolta a pályafutását, de így is Olasz Kupát, Kupagyőztesek Európa-kupáját nyert a Fiorentinával, a Győrrel pedig magyar bajnoki címig és BEK-elődöntőig jutott. Annál, hogy a Nemzeti Múzeumban lesz az életét bemutató kiállítás, semmi sem bizonyítja jobban, hogy kultúrtörténeti jelentőségűnek fogadhatjuk el a magyar sportsikereket.

A sajtótájékoztatón L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója kifejezte reményét, hogy a Hidegkuti 100 kiállítás sok sportbarátot becsalogat az intézménybe, emellett hangsúlyozta, hogy a sporttörténelem is része a magyar nemzet történetének. Balogh Balázs, az Aranycsapat relikviáinak rendszerezésére és közönség elé tárására létrehozott Puskás Intézet igazgatója két tárgyat mutatott be, amelyek majd a tárlat részét képezik: a Hidegkuti által az 1952-es, magyar aranyéremmel zárult olimpián viselt mezt és az Öreg edzői szerződését, amelyet az olasz Fiorentinával írt alá. Az MTK labdarúgócsapatának sportigazgatója, Polyák Balázs pedig hangsúlyozta, hogy az idei klubvilágbajnokságon bronzérmesként zárt egyiptomi Al-Ahli is ápolja egykori vezetőedzője, a klubot öt bajnoki címre kormányzó Hidegkuti Nándor emlékét, és csatlakozik az emlékév programjához.

Hidegkuti Nándor a magyar labdarúgó-válogatottal 1952-ben olimpiai bajnok címet, 1954-ben világbajnoki ezüstérmet nyert. Az Öreg becenévre hallgató támadó az évszázad mérkőzésén mesterhármassal járult hozzá az angolok elleni 6-3-as sikerhez. Az MTK-ban 1947 és 1958 között játszott, a kék-fehérekkel három bajnoki címet nyert.