Márton Gábor a VAR-ról a Fradi-meccs után: „Ezt is megértük…”

Újra főszerepbe került a videóbíró az NB I-ben. A Fradi képtelen volt feltörni az MTK kapuját, egyszer azonban sikerült: a 79. percben Kristoffer Zachariassen az MTK kapujába lőtt, de a ferencvárosi futballisták hiába ölelgették másodpercekig egymást, a VAR érvénytelenítette a gólt, így az FTC kénytelen volt beérni döntetlennel.

A mérkőzés után az M4 Sport riportere felvetette Márton Gábornak, hogy korábban nem volt mindig így, de ezúttal jól jött az MTK-nak a VAR ítélete. Mire ő: – Hát ezt is megértük…

Rövid szavak, de annál beszédesebbek.

Márton bővebben is értékelte a találkozót, s elismerte az FTC jobb teljesítményét: – Nekünk ez egy küzdelmes meccs volt, a Fradi abszolút fölényben játszott. Volt egy-két lehetőségünk, de igazából hiányoltam, hogy nem mertünk úgy futballozni, ahogy tudunk. Szervezetten védekeztünk, nagyot harcoltak a srácok, de kellett a szerencse is, ez az igazság. Nem a mi meccsünk volt.

Ritkán hallható őszinteség olyan esetben, amikor egy kiesés ellen küzdő csapat bravúrpontot szerez a legfőbb bajnokesélyes ellen. De Márton Gábor ezt most megengedheti magának, hiszen az előző fordulóban a másik bajnokesélyes Puskás Akadémia ellen győzelmet aratott az MTK, tehát a két élcsapat ellen négy pontot szerzett.

– Nem hiszem, hogy a négy pontot bárki beírta volna nekünk előre ezen a két meccsen, örülünk is neki persze, de előtte meg két meccsen elvesztettünk öt pontot, amiket megnyerhettünk volna – utalt vissza Márton a Mezőkövesd elleni döntetlenre és a ZTE elleni vereségre. – Egy fiatal, alakuló csapatnál előremutató, hogy az aktuális elsővel pariban voltunk, mármint az eredményt tekintve, mert most nem játszottunk jól. Remélhetőleg a következő meccsen már a futball is jobb lesz.

Az FTC-t vezető Sztanyiszlav Csercseszov sajnálkozott az elszalasztott győzelem miatt.

– Megtettünk mindent, megpróbáltunk mindent a három pontért, viszont sajnos az ellenfél nagyon jól védekezett, illetve nem váltottuk gólra a helyzeteinket – állapította meg az orosz. – Az első félidőben nem helyeztünk elég nagy nyomást az ellenfélre, a másodikban viszont már sikerült kicsit kibillenteni, és helyzeteket tudtunk kialakítani.

