Olimpiai bajnokunk szerint három magyar érem a realitás

Pénteken tartották a pekingi téli ötkarikás játékok megnyitóünnepségét, szombaton pedig már több magyar olimpikon is versenybe száll Kínában. Rövid pályás gyorskorcsolyában (Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Krueger John-Henry, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang) és hódeszkában (Kozuback Kamilla) leszünk érdekeltek.

A Phjongcshangban az 5000 méteres váltó tagjaként aranyérmet szerző Knoch Viktor szerint a magyar versenyzők ezúttal is maradandót alkothatnak.

– A realitás a három érem, de ha kettő lesz, szerintem azzal is elégedettek lehetünk, hiszen ebben a sportágban eddig összesen volt egy érmünk, így ha ennél többet szereznek, már csúcs lenne. És nem kizárólag csak aranyéremre gondolok. De az sem lenne lehetetlen, ha valamennyi számban, amelyben van versenyzőnk, születne magyar érem – véli Knoch, aki a mostani csapatban is érdekelt Liu Shaolin Sándorral, Liu Shaoanggal és az ezúttal kimaradó Burján Csabával lett olimpiai bajnok rövid pályás gyorskorcsolyában. – A férfiaknál az egyéni számokban nyolc-kilenc olyan versenyző van, akik esélyesek lehetnek az aranyéremre, a koreaiak, hollandok, kanadaiak mellett ebbe a három magyar is beleszámít – tette hozzá.

A több éremben Heidum Bernadett is biztos, a korábban két olimpián is szereplő gyorskorcsolyázó viszont azok színeit nem merte megnevezni, hiszen ebben a sportban egy másodperc töredéke alatt dőlhetnek el futamok.

– Négy éve nem mertük kimondani, hogy éremért megyünk, most szerintem nyugodtan kijelenthetjük. Sőt, szerintem minden idők legsikeresebb téli olimpiája lesz a mostani, több érmet is nyerünk – mondta a korábban hétszer is az év gyorskorcsolyázójának választott klasszis.

Abban egyetért Knoch Viktorral, hogy mindhárom egyéniben induló férfi versenyzőnk esélyes éremre, őket elsősorban a két rövidebb távon (500 és 1000 méter), az 5000 méteres váltóban és a vegyesváltóban várja a dobogóra.

– Úgy gondolom, az esélyesség nem teher a fiúk számára, sokkal nyomasztóbb lehet a jelenlegi Covid-helyzet. Az a tudat, hogy egy pozitív teszteredménnyel, évek munkája mehet a kukába. Ezt azonban sportpszichológussal fel lehet dolgozni, és el kell felejteni – véli Heidum, aki szerint hiába címvédő 5000 méteren a magyar egység, nagyon megerősödött a mezőny, így bármilyen érem elismerésre méltó teljesítmény lenne.

Hétvégi magyar program. Rövid pályás gyorskorcsolya. Szombat, 12.00: női 500 méter, selejtező (Jászapáti Petra, Kónya Zsófia); 12.38: férfi 1000 méter, selejtező (Krueger John-Henry, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang); 13.23: vegyes váltó, negyeddöntő, elődöntő, döntő. Hódeszka. Szombat, 3.45: slopestyle, selejtező (Kozuback Kamilla).

Borítókép: Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch Viktor és Burján Csaba (balról jobbra) a férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 5000 méteres váltóversenyének éremátadásán a phjongcshangi téli olimpián 2018-ban (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)