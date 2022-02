Supka Attila: Az első félidőben kritikán aluli teljesítményt nyújtottunk

Roppant gyenge első és éppen elfogadható második félidőt hozott pénteken este az NB I 21. fordulójának a nyitánya. A Mezőkövesd fogadta a Bp. Honvédot, és bár mindkét csapat előtt adódott helyzet, gól nem született a mérkőzésen, köszönhetően az olykor bravúrral védő kapusoknak, de nagy szerepet játszott ebben a támadók ügyetlensége is. Az egész idény egyik legnagyobb lehetőségét a kispesti Nagy Dominik puskázta el, aki a második félidő derekán négy méterről sem tudott az üres kapuba találni.

A lefújás után a két vezetőedző közül a mezőkövesdi Supka Attila fogalmazott kritikusabban:

– Az első félidőben kritikán aluli teljesítményt nyújtottunk, nem volt dinamika a játékunkban, nem tudtunk helyzeteket kialakítani. A második félidőben változtattunk, három-négy nagy lehetőséget sikerült kidolgoznunk, kétszer Szappanos védett bravúrral, egyszer pedig Zsótér mentett a gólvonalról. Hozzá kell tennem, a Honvédnak is voltak lehetőségei a gólszerzésre, ugyanakkor úgy gondolom, hogy ha az első perctől így játszottunk volna, akkor megnyerjük a mai találkozót.

Nebojsa Vignjevics bizonytalan az érzéseit illetően Fotó: Honvédfc.hu

Nebojsa Vignjevics sem nyilatkozott elégedetten, ám a mérkőzés színvonalából kiindulva meglepően kezdte a mondandóját:

– Először is szeretnék gratulálni mindkét csapatnak – mondta, majd így folytatta: – Szerintem az egy-egy pont igazságos eredményt tükröz. Kicsit zavart vagyok az érzéseimet tekintve, mert nem tudom, megérdemeltük volna-e a győzelmet, mert talán ez igaz lehetne a Mezőkövesdre is. Bizonytalan vagyok tehát abban, hogy boldog legyek ezzel a döntetlennel, vagy sem. A tényeket nézve az első lehetőségek előttünk adódtak, az első félidőben sikerült irányítanunk a játékot, nem adtunk esélyt az ellenfelünknek, de hiányzott belőlünk az agresszivitás a kapu előtt. Tudtuk, hogy a második félidőben a Mezőkövesd is próbálkozik majd erőteljesebb támadásokkal. Szomorú voltam, hogy Nagy Dominik helyzete kimaradt. Az utolsó húsz percben látszott, hogy mindkét csapat nyerni akart, de a végére lanyhult az összpontosítás, és mint említettem, igazságos eredmény született. Idegenben mindig jó legalább egy pontot szerezni, ezért gratulálok a csapatomnak.

Az NB I 21. fordulójának a további műsora

Szombat

Kisvárda–Paks 14.45 (M4 Sport+)

Gyirmót–Zalaegerszeg 17.00 (M4 Sport+)

MTK–Ferencváros 17.00 (M4 Sport)

Vasárnap

Puskás Akadémia–Debrecen 15.30 (M4 Sport)

Mol Fehérvár–Újpest 17.45 (M4 Sport)

Borítókép: Supka Attila elégedetlen volt a Bp. Honvéd elleni mérkőzés után (Fotó: MTI/Czeglédy Zsolt)