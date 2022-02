Szabics Imre a következő meccsre készül, időt nyerhetett Szegeden

Nagyon simán nyert a Mol Fehérvár. Ezt régen mondhatta el magáról a csapat, és ennek akkor is örülhetnek a klub hívei, ha az ellenfél a másodosztály ötödik helyezettje, a Szeged-Csanád volt a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében. A Vidi az első két kapura lövéséből két gólt, ráadásul két szép gólt szerzett, harmadiknak a szünet után jött ehhez egy öngól, és ezzel kialakult a végeredmény, a Mol Fehérvár jutott nyolc közé.

Fontos volt ez a mérkőzés Szabics Imrének, aki alatt inog a kispad a csapata bajnoki szereplése miatt. A legutóbb a Debrecen vitte el a három pontot a Mol Aréna Sóstóból, a szurkolók már nem először tüntettek a vezetőedző ellen, és hangosan követelték a távozását. Az ősszel még nem, de most már komolyan napirendre került az edzőváltás a klubnál, és az világos volt, egy szegedi kudarc után a vezetőknek már nem lenne min töprengeniük…

Fotó: Török János / Délmagyarország

– Gratulálok a játékosoknak, magabiztosan és jól futballoztak, ahogyan tették azt a hét végén is, csak akkor nem sikerült gólokat szereznünk – mondta a szegedi mérkőzés után Szabics Imre az M4 Sport kamerája előtt. – Elégedett vagyok, hiszen szép gólokat szerezve a célunkat elértük, továbbjutottunk, márpedig fontos, hogy a munkánkat jó eredményekkel, győzelmekkel támasszuk alá.

Arra a kérdésre, hogy a szülővárosában, azaz Szegeden megmenekült-e a menesztéstől, egyáltalán, érezte-e, hogy ez a találkozó sorsdöntő a számára, konkrét választ nem adott. Ezt mondta:

– A meccs előtt is a rám nehezedő nyomásra kérdezett rá, amire csak azt felelhetem, hogy nyomás alatt dolgozni jó, mert azt jelenti, sokat várnak tőlem, és én egész pályafutásomat nyomás alatt töltöttem játékosként is. Fontos, hogy most nyertünk, holnap elvégezzük a rehabilitációs munkát, és utána máris készülünk a vasárnap, Honvéd elleni mérkőzésünkre.

A szavaiból azt sejteni, hogy úgy érzi, a csapat ezt a felkészülés vele végzi el. Kérdés, hogy a klub vezetői egy másodosztályú csapat elleni sikert elegendőnek tartanak-e ahhoz, hogy továbbra is kitartsanak a vezetőedző mellett. Ez a héten kiderül, és ha igen, akkor Szabics Imre időt nyer.

Borítókép: Szabics Imre csak a következő meccsel foglalkozik (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)