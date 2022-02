Szalai Ádám belesérült az álomrajtba, varrni kell a kezét + videó

Szerdán jelentették be a klubok, hogy Szalai Ádám a Bundesligában szereplő Mainztól a svájci élvonal hússzoros bajnokához, az FC Baselhez szerződött. Némi meglepetést jelentett, hogy a 34 éves csatár tizenkét év után elhagyta Németországot, hiszen nemrég tért vissza a pályára Mainzban a fejműtétje után. Ám az utolsó pillanatban a távozását kérte a német klubtól, amelyben a nyáron lejárt volna a szerződése, mert Bázelben hosszabb távú perspektívát kínáltak neki.

Szalai egyből bizonyította, hogy nem hibáztak ezzel a svájci klub vezetői. Első meccsén a kispadon kezdett hazai pályán az utolsó helyezett Lausanne ellen, de 0-0-s állásnál már a félidőben pályára küldte őt a vezetőedző. Szünet után nem sokkal már vezetett is a Basel, majd a 65. percben Szalai fejes góljával immáron 2-0 volt az előny. „Álomrajt” – harsogta a kommentátor a találatnál, igaza volt.

Sajnos a gólszerzés közben az ellenfél védője ráesett Szalai kezére, aki így bekötött kézzel fejezte be a találkozót, majd a meccs utáni nyilatkozatában Svájcban is jelezte, igazi harcos: – Van egy lyuk a kezemen, amit össze kell varrni. Remélem, törés nincsen, de egy kézzel is tudok játszani.

A Basel végül 3-0-ra nyert, és fellépett a tabella második helyére, igaz, a vasárnap pályára lépő Young Boys visszaelőzheti.

Érdekesség, hogy Szalai Ádám nem először mutatkozott be ilyen kiválóan új csapataiban. 2014-ben az első Hoffenheimben lejátszott meccsén gólt és két gólpasszt jegyzett a Paloma elleni kupameccsen, majd az első Bundesliga-találkozóján is betalált a klub színeiben az Augsburg ellen. A Schalkéban lejátszott első bajnokiján ugyancsak eredményes volt 2013-ban, a Hamburg ellen 3-3-as döntetlent hozott mérkőzésen.

Borítókép: Szalai Ádám ünnepli az első gólját az FC Baselben (Fotó: Twitter/FC Basel)