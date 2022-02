Hivatalos: Szalai Ádám az FC Basel csapatához igazolt

Igaznak bizonyult a sajtóhír, amelyről tegnap mi is beszámoltunk: Szalai Ádám az FC Basel csapatához szerződött. A mai bejelentésből az is kiderült, hogy a 34 éves csatár maga kezdeményezte a szerződése felbontását a Mainznál, a német klub pedig tekintettel a szolgálatra, amelyet Szalai tett neki, eleget tett a kérésnek. Így a válogatott csapatkapitánya ingyen igazolhatott a svájci együtteshez, amellyel másfél évre szóló szerződést kötött, tehát 2023 nyaráig erősíti majd a Baselt, amelyben a 11-es mezszámot kapta meg.

Szalai szerződése a jelenlegi idény végén járt volna le a Mainz együttesével, az átigazolás hátteréről a Mainz sportigazgatója, Christian Heidel nyilatkozott a klubhonlapon: – Ádám keresett meg minket azzal, hogy fogadjuk el a szándékát, mert olyan lehetőséget kapott, amely a nyáron túlra is perspektívát nyújt a számára – Intenzív megbeszélést folytattunk, nem akartuk megfosztani őt ettől az esélytől, mert Ádám megbecsült tagja volt a Mainznak, tavaly fontos szerepet játszott a bennmaradás kiharcolásában. Nem felejtjük el, és sok sikert kívánunk neki!

Az átigazolást kis késéssel az FC Basel is megerősítette a honlapján. – Ádám igazi karakter, aki a mentalitásával, a tapasztalatával és a munkabírásával jót tesz majd a fiatal csapatunknak a pályán és azon kívül egyaránt – árulta el Philipp Kaufmann, a svájci klub sportigazgatója. – Azon kívül 193 centiméter magas, így a fizikai párharcokban jól kiegészíti majd Fjodor Csalovot.

Az említett orosz válogatott csatárt a CSZKA Moszkvától vette kölcsön a Basel a télen.

– Nagyon örülök, hogy megkaptam ezt a lehetőséget a Baseltől – szólalt meg Szalai Ádám is. – Mindig is klasszikus középcsatár voltam, a fizikumomból adódóan meg tudom tartani a labdát a védők között, és le tudom készíteni a társaknak. De persze magam is próbálom megtalálni a gólszerzési lehetőségeket a büntetőterületen belül.

Szalai 2010 januárjában igazolt először Mainzba a Real Madrid második együttesétől, s azóta az elmúlt 12 évben folyamatosan a Bundesligában futballozott. 276 meccsen 54 gólt szerzett a német élvonalban, a találatok számában ő a magyar rekorder a Bundesligában. A Mainzban két részletben, 2010 és 2013 között, majd 2019-től mostanáig játszott, 146 mérkőzésen szerepelt a klub színeiben. A két mainzi időszaka között a Schalke, a Hannover és a Hoffenheim csapataiban is megfordult.

A Basel hússzoros svájci bajnok, az előző idényt a második helyen zárta, jelenleg pedig harmadik a Zürich és a Young Boys mögött. A csapat az ősszel megnyerte a csoportját a harmadik számú európai kupában, a Konferencia-ligában, így a tavasszal a nyolcaddöntőben folytatja, de még ellenfélre vár a második és a harmadik helyezettek párharcainak győztesei közül.

Borítókép: Szalai Ádám a magyar válogatott mezében (Fotó: Árvai Károly Nemzeti Sport)