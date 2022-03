A Bundesliga magyarjai a BL-indulásért harcolnak egymással

Nem csak magyar szempontból rendeznek pikáns meccset a Bundesligában szombaton, amikor a Gulácsi Pétert, Szoboszlai Dominikot és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig csapata Sallai Roland Freiburgját fogadja. A két együttes 24 forduló után ugyanannyi, azaz 40 ponttal áll a bajnokságban, a lipcseiek a jobb gólkülönbségüknek köszönhetően a negyedik, a Freiburg az ötödik helyen.

A negyedik hely komoly vízválasztó a topligákban, így a Bundesligában is, hiszen az első négy helyezett indulhat a BL-ben, amely számottevően nagyobb pénzbevétellel jár, mint a második számú európai kupában való szereplés. A tét tehát komoly, jó eséllyel pedig magyar főszereplői lehetnek a meccsnek.

Sallai Roland javuló formát mutat Fotó: Europress/AFP/Philipp von Ditfurth

Csütörtökön végre megtört a jég Sallai Roland számára, aki tavaly augusztus óta az első gólját lőtte a klubjában, ráadásul a hosszabbítás legvégén, a 120. percben szerezte meg a Freiburg győztes gólját a Bochum ellen 2-1-re megnyert kupanegyeddöntőben.

A válogatott szélső az ősszel a kispadra szorult a csapatában, de februártól egyre javuló formát mutat: a Köln elleni bajnokin már betalált egyszer, de közbeszólt a VAR, az Augsburg ellen gólpasszt adott (augusztus óta ugyancsak az elsőt), a múlt hét végén pedig tizenegyest harcolt ki a Hertha ellen. A kupasiker főhőseként jól folytatta a pozitív sorozatot.

A Freiburg mellett az RB Leipzig is bejutott a Német Kupa elődöntőjébe, amelyben akár egymással is szembe kerülhetnek majd (a sorsolást vasárnap 19.15-kor tartják), de most a Bundesligában találkoznak.

A Leipzig fantasztikus formában van idén, a 11 tétmeccséből kilencet megnyert, egyedül a Bayern München otthonában kapott ki szoros meccsen (3-2), a bajnokságban a tizedik helyről indulva jött fel már negyediknek, a kupában ugyebár elődöntős, az Európa-ligában pedig már a negyeddöntőben van a Szpartak Moszkva kizárásának köszönhetően.

Jó hír, hogy Gulácsi Péter a kapuban (és csapatkapitányként), Willi Orbán pedig a védelemben abszolút alapember Domenico Tedesco csapatában. Némi hiányérzetünk Szoboszlai Dominik miatt lehet, aki továbbra sem számít stabil kezdőnek, az utóbbi időben pedig kétszer is a helyére beálló csapattársa lett a lipcseiek nyerőembere.