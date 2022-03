A FIA nem akar több vitát, módosított a szabályokon

Mint ismert, Nicholas Latifi (Williams) négy körrel a verseny leintése előtt összetörte az autóját, aminek következtében pályára hajtott a biztonsági autó. Sokáig úgy tűnt, a futam már nem indul újra ezek után, és a pilóták a safety car mögött beérve látják meg a kockás zászlót, azonban végül az utolsó körre folytatódhatott a csata. Általában ilyenkor az az eljárás, hogy a lekörözött autók visszaveszik a körüket, mielőtt újraindul a nagydíj, de az azóta menesztett Michael Masi versenyigazgató ez alkalommal úgy döntött, ezt nem engedélyezi. Pillanatokkal később viszont meggondolta magát, és az első és második helyezett, tehát Lewis Hamilton (Mercedes) és Max Verstappen (Red Bull) között köröző öt pilóta visszavehette a körét. A holland ezek után a brit vetélytárs mögött találta magát, és friss abroncsainak köszönhetően fél körrel a leintés előtt megelőzte őt, ezzel a világbajnoki címet is megszerezte. Hamilton hoppon maradt, a Mercedes két óvást is benyújtott. A FIA elutasította őket, de a számtalan kritika hallatán a szövetségnél is rájöttek, hogy a szabályok finomítására van szükség.

Ennek eredménye a keddi változtatás. A korábbi szabályváltozat szerint bármely (any) lekörözött pilóta visszavehette a körét, amennyiben ezt biztonságos körülmények között meg tudta tenni, vagyis Masi és segítői ezt úgy értelmezhették, hogy ez nem kötelező jellegű minden versenyző számára. A módosított szabálykönyvben viszont a bármely szót a mindre (all) cserélték, vagyis ezentúl az összes pilótának vissza kell vennie a körét, amennyiben erre a versenyigazgató utasítást ad.

Emellett változik a rövidített versenyekre vonatkozó pontrendszer is, az egy hónapja bejelentett módosításokon alakítottak. Ennek értelmében, ha egy nagydíjon csupán a táv 50-75 százalékát teljesítik a pilóták, akkor a következő eloszlásban díjazzák az első tíz helyezettet: 19-14-12-10-8-6-4-3-2-1.

Az új idény a Bahreini Nagydíj pénteki szabadedzéseivel kezdődik meg.

Borítókép: Biztonsági autók a spielbergi versenypályán (Fotó: MTI/EPA/FIA)