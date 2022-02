Tanultak a hibákból, megváltozik a pontrendszer idén az F1-ben

Nagy felháborodást váltottak ki a tavalyi Formula–1-es Belga Nagydíj eseményei. A heves esőzések miatt többórás késéssel rajtolt el a futam, majd mindössze két, a biztonsági autó mögött megtett kör teljesítése után leintették a versenyt Spa-Francorchamps-ban. A pilóták a megszokott pontszámok felét kapták meg, amit sokan jogtalannak tartottak. A flúgos futamon egyébként Max Verstappen (Red Bull) diadalmaskodott George Russell (akkoriban Williams) és Lewis Hamilton (Mercedes) előtt.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) már a futam után pedzegette, hogy az ilyen versenyek esetében szabályváltoztatásokra van szükség, hétfőn pedig szövetség Formula–1-es bizottsága a tettek mezejére lépett.

Az új protokoll szerint a 2022-es idénytől kezdve csak akkor kapnak pontot a pilóták, ha az éllovas legalább két kört befejez úgy, hogy a biztonsági autó közben nem jut szerephez – sem hagyományos formájában a pályán, sem virtuálisan.

Felmerülő pontosztozkodási lehetőségek:

ha az első helyen autózó pilóta befejez két kört, de a leintés előtt nem teljesíti a versenytáv 25 százalékát, abban az esetben csak az első öt helyezett kap pontot (az elsőnek 6, a másodiknak 4, a harmadiknak 3, a negyediknek 2, az ötödiknek 1 pont jut)

ha 25 százalék teljesül, azonban a versenytáv több mint fele nem, kilencen lesznek pontszerzők (az első 13, a második 10, a harmadik 8, a negyedik 6, az ötödik 5, a hatodik 4, a hetedik 3, a nyolcadik 2, a kilencedik pedig 1 ponttal gazdagodik)

ha a versenytáv fele teljesül, de az 75 százaléka nem, akkor tíz versenyzőnek jár a pont (az első 19, a második 14, a harmadik 12, a negyedik 9, az ötödik 8, a hatodik 6, a hetedik 5, a nyolcadik 3, a kilencedik 2, míg a tizedik 1 pontot zsebel be).

Mégsem lesz hat sprint

A FIA Formula–1-es bizottságának idei első ülésén más döntések is születtek. Többek között az Abu-dzabi Nagydíj történéseinek felülvizsgálata is lezárult, annak eredményeit azonban még nem osztották meg a nyilvánossággal.

Azt viszont igen, hogy a korábban rebesgetett hat sprintfutam helyett az előző idényhez hasonlóan 2022-ben is csak három szerepel majd a versenynaptárban, az Emilia-Romagna Nagydíjon, az Osztrák Nagydíjon és a Brazil Nagydíjon használják majd ezt a formátumot. A FIA a visszajelzések alapján úgy látta, a sprintek a száguldó cirkusz előnyére válnak, ezért vetik be ezeket idén is, azonban

az istállókra a szabályváltoztatások már egyébként is túl nagy terhet rónak, ezért csupán három „miniverseny” megrendezését észszerűnek lehet nevezni.

Változások azért lesznek. Többek között az elnevezés is módosul: sprintfutam helyett 2022-ben immáron csak sprinteket rendeznek. Az istállók, a szurkolók és a média javaslatait figyelembe véve kiterjesztik a pontszerzők számát. Míg tavaly csak az első három helyezettet ismerté el pontokkal, ebben az évben már a legjobb nyolc pilóta örülhet (8-7-6-5-4-3-2-1 ponttal jutalmazzák őket). Emellett a pole pozíciót a pénteki időmérő leggyorsabb pilótájának neve mellé jegyzik fel a márciusban kezdődő évadban, és nem a sprintfutam győztesének adják, mint azt 2021-ben tették.

Borítókép: A biztonsági autó vezette a mezőnyt a 2021-es Belga Nagydíjon (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)