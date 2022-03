A hetvenéves Szokolai László „csak” a gólszerzéshez értett

Ezután az egykori csatár felelevenítette a legemlékezetesebb góljait, a válogatottságot, és szóba került az is, hogy miért nem lehetett ott egyik világbajnokságon sem.

– Csak sejtésem van. Engem inkább az olimpiai keretnél vettek volna számításba, de nem jutottunk ki a nyolcvanas moszkvai játékokra. Aki a vébén vett részt, az olimpián nem játszhatott, így a nagyválogatottak szóba sem jöhettek. Továbbá volt olyan érzésem, inkább azokat szerepeltették, akik külföldre akartak szerződni, de neveket nem mondanék. Nekem már Ausztriában volt csapatom. S nem tagadom, őszinte voltam. Vébéselejtezőn Cipruson kettő egyre nyertünk Nyilasi Tibi utolsó előtti percben lőtt góljával, én pedig azt mondtam Mezey Györgynek, ha engem becserél, hamarabb eldől a mérkőzés. Erre mit ad isten, a visszavágón a Népstadionban a vége előtt húsz perccel egy nulla volt ide. A szövetségi kapitány mielőtt beállított, odabökte, na, akkor most mutasd meg – ezt persze nyersebb stílusban közölte. Én pedig a gólom után ráztam az öklöm a kispad felé, lehetett így is, úgy is értelmezni… Talán nem hangzik nagyképűségnek, ha nincs Törőcsik András, sokszoros válogatott vagyok.

A beszélgetés végén azt is megtudhatjuk, hogy bár nem voltak a legjobb viszonyban, Szokolai László miért ment el elbúcsúzni Dalnoki Jenőtől a halálos ágyán. A teljes interjút ide kattintva olvashatja el.

Borítókép: Szokolai László még mindig jó barátságban van a labdával (Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre)