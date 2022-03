A német sajtót lenyűgözte a Kisvárda ukránokat segítő akciója

A német Deutsche Welle lapnak nyilatkozott Révész Attila, a labdarúgó NB I harmadik helyén álló Kisvárda sportigazgatója az Ukrajnából érkező sportolóknak nyújtott segítségről. – Úgy döntöttünk, hogy ezt az erőfeszítést a saját költségvetésünkből finanszírozzuk, és majd később aggódunk azon, hogyan próbáljuk meg kompenzálni a veszteséget. Most ez a prioritás, mert fontos, hogy a rászorulóknak új lehetőséget adjunk. Már most is rengeteg olyan ember van ebben a városban, akinek az otthonát lebombázták. Nem fognak tudni visszatérni, új életet kell kezdeniük – mondta a sportigazgató.

Fotó: Földi Imre / Nemzeti Sport /Földi Imre

Mint ismert, több más akadémia is az ukrán sportolók segítségére sietett, de a Kisvárda ennél is tovább ment: adománygyűjtést szervezett a fizetésükből kieső ukrán labdarúgók és családjuk támogatására. Ennek eredményeként tízezer euró jött össze, és ebből a keretből hetven futballista családját segítik.

A Kisvárdának több ukrán játékosa is van, Révész a Deutsche Wellének elárulta, két játékosát is nagyon megviselte a háború. Anton Kravcsenko azzal szembesült, hogy a Donyecktől nem messze élő szülei inkább meghalnak, mint hogy elköltözzenek.

– Kravcsenko szülei Dnyipropetrovszk régióban élnek, ahol kezdetben nem voltak harcok. Ez mostanra megváltozott, talán át kell gondolniuk a korábbi döntésüket. Ő egyébként sem bevethető most, mert megbetegedett, de mostanában annyira megérintették a történtek, hogy nem lehetett betenni a csapatba – nyilatkozta a sportigazgató.

Artem Odincov katonai behívójáról korábban ITT írtunk.

Borítókép: Révész Attila sportigazgató tájékoztatott a kisvárdai segítő akcióról (Fotó: Nemzeti Sport)