Az ellenfél edzője a két fiát is elhozta magával Veszprémbe

Még hat év elteltével is kísért a 2016-os kézilabda BL döntő emléke, amikor a lengyel Kielce kilencgólos hátrányt ledolgozva, hosszabbítást, majd hétméteres párbajt követően legyőzte a Veszprémet. Az ellenfelet Talant Dujsebajev vezényelte a diadalra, a vesztes gárda egyik legjobbja pedig az ötgólos Momir Ilics volt, aki tavaly óta a Telekom Veszprém vezetőedzője. Ma este a BL veszprémi csoportrangadóján egészen más lesz a tét, mint hat esztendeje.

A Kirgizisztánban 1953-ban született, orosz–spanyol kettős állampolgár, 2014 óta pedig Lengyelországban tevékenykedő Talant Dujsebajev a két fia, Alex és Daniel mellett a fehérorosz Uladzislau Kules játékára is számíthat a Veszprém ellen.

A Kielce csoportelsőként lép pályára az öt ponttal mögötte álló Veszprém ellen, amelyet tavaly szeptember 23-án, a saját pályáján egyszer már le tudott győzni. Az eredmény akkor 32-29 volt a Kielce javára.

– Akkor is elmondtam, most is megteszem, mert a helyzet nem változott: az én szememben a Veszprém Európa, de lehet, hogy az egész világ egyik legnagyobb kézilabdaklubja, ahol jobbnál jobb kézilabdázók sorakoztak fel. Ha ehhez még azt is hozzáteszem, hogy a szurkolóik félelmetes hangulatot teremtve képesek nyomást gyakorolni az ellenfeleikre, akkor afelől sincs kétségem, hogy csütörtökön este minket is megpróbálnak majd elbizonytalanítani. Erre is igyekeztem felkészíteni a játékosaimat, főképpen a fiatalabbakat, mert nem a negyedik vereségünket szeretnénk elszenvedni, hanem a tizedik győzelmünket kiharcolni. Nem véletlenül említettem harcot, mert a Veszprémet csak csatában lehet legyőzni, amelynek a végén egyetlen pontot sem engednénk át az ellenfelünknek – mondta az SzPressnek Dujsebajev, aki nincs rossz helyzetben, mert ő is folyamatosan erősíthet. Máskülönben tavaly nem kötötte volna össze a sorsát a lengyel bajnokcsapattal a spanyol válogatott Miguel Sánchez-Migallón, a francia válogatottat erősítő Dylan Nahi, valamint a még csak 19 esztendős lengyel tehetség Damian Domagala, de az ifjúsági VB gólkirálya, az egyiptomi Hassan Kaddah sem ígérkezik el Kielcébe.

A lengyelek kerete a két Dujsebajevvel, Daniellel és Alex-szel a mai meccsre:

Bók a hazaiaknak

A tapasztalt szakembernek jó a véleménye az Építőket irányító Momir Ilicsről és Gulyás Péterről, akik nagyon sok tudást hoztak magukkal a pályáról, aminek a hasznosításához viszont időre van szükségük.

– Momirt akkor ismertem meg előbb a Ciudad Real játékosaként, majd a csapat edzőjeként, amikor még a Bundesligában játszott, előbb a Gummersbach, aztán a Kiel kézilabdázójaként, Gulyás Péter a csapatomban is játszott, amikor két évig a magyar válogatott szövetségi kapitánya voltam. Nem tudom, hogy ők mit gondolnak rólam, nekem mindenesetre jó a véleményem róluk, de így is azt szeretném, hogy a csütörtöki mérkőzés után inkább ők gratuláljanak nekem, és nem én nekik – mondta a korábbi magyar kapitány.

A BL csoportmérkőzéseinek utolsó előtti fordulója előtt a Kielce vezeti a B csoportot, a Veszprém a harmadik helyen várja a mai folytatást.

Borítókép: Talant Dujsebajev Kielcéje a 2016-os BL-döntőben kilencgólos hátrányból győzte le a Veszprémet (Fotó: AFP)