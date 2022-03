Egy hajszálon múlott, de elszállt a magyar bajnok továbbjutási esélye

Csupán egyetlen milliméteren múlott. A magyar bajnok, a Falco-Szombathely legjobbja, Perl Zoltán középtávolról dobott, mindössze két másodperc volt hátra, az eredményjelző 82-82-t mutatott. A labda ide-oda pattogott a gyűrűn, ha egy hajszállal odébb pattan, és beesik, akkor megvan a bravúr, a magyar csapat nyer Strasbourgban, a Bajnokok Ligája második csoportkörének az utolsó előtti meccsén, életben maradnak a továbbjutási reményei – ám nem pattant ennyivel odébb, végül leperdült a gyűrűről.

Következett a hosszabbítás, amelyben a hazai csapat pillanatok alatt elhúzott hét ponttal, és ezzel el is döntötte a meccset, 98-86-ra kapott ki a Falco. Ha az eredményt nézzük, akkor talán hiábavalónak látszik a hősies küzdelem a franciák otthonában. Mivel a szombathelyiek olykor csak éppen, hogy, máskor simán kikaptak a nyolcba kerülésért zajló második csoportkörben, azaz nyeretlenül érkeztek el az ötödik fordulóig, most nyerniük kellett volna, illetve nyerniük kell majd a jövő héten is, és akkor még lehetett volna számolgatni, ám az újabb vereséggel eldőlt, hogy a matematikai esély is elszállt.

Fotó: fiba.com

Más szempontból viszont igenis van jelentősége annak, hogy a sokkal magasabban jegyzett Strasbourg a saját csarnokában hosszabbításra kényszerült a magyar bajnok ellen. A Falco bebizonyította, hogy csapatként játszva, szívvel küzdve felveszi a versenyt a más kategóriába tartozó együttesekkel is, azaz ebben az évben nagyot lépett előre. A félelmetesen triplázó franciák 67-48-ra vezettek a 26. percben, a szombathelyiek innen álltak fel, és jutottal el odáig, hogy a végén tényleg csak egy milliméteren múlott a győzelmük.

Lassi Touvi, a Strasbourg edzője azzal kezdte a meccs értékelését, hogy nagyon megdicsérte a Falcót, beismerve, hogy hajszálon múlott csapata veresége. Milos Konakov, a magyar együttes mestere ezt mondta:

– Büszke vagyok a csapatra, amellyel nem voltam elégedett az első félidőben, mert sok triplát kaptunk, pedig tudtuk, ez az erőssége a Strasbourgnak. Aztán változtattunk, feljavult a védekezésünk a térfélcsere után, s egy dobáson múlt a győzelmünk. A hosszabbításban már nem voltunk ott fejben, mindannyian azt hittük, úgy is láttuk, beesik Perl dobása.

Bajnokok Ligája, középdöntő, 5. forduló: SIG Strasbourg (francia)–Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely 98–86 (24–16, 25–22, 21–24, 12–20, 16–4) – hosszabbítás után. A magyar csapat pontszerzői: Perl (24/3, Golomán 19/3, Váradi 11/3, Barac 10, Keller 7, Somogyi 6, Clarc 6, Hawkins 3/3.

Az 5. forduló további programja. Március 15., kedd: Rytas Vilnius (litván)–Lenovo Tenerife (spanyol) 18.30. Az állás: 1. Tenerife 8 (4 mérkőzés, 340–277) , 2. Strasbourg 8 (5, 390–378, 3. Vilnius 6 (4, 310–324) , 4. Falco 5 (5)



Borítókép: Váradi Benedekék minden labdáért megharcoltak (Fotó: fiba.com)