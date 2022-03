Fiola sírva, felindultan magyarázkodott a Vidi-drukkreknek

Négymeccses nyeretlenségi sorozatot (három vereség, egy döntetlen) lezárva a Puskás Akadémia még pénteken simán – és ahogy Bognár György, a vendégek edzője is elismerte: megérdemelten – legyőzte a Paksot, s a Kisvárda is kiheverte a múlt héten a Fraditól elszenvedett vereséget, vasárnap délután bedarálta a Gyirmótot. Mindkét üldözője két pontra megközelítette a Ferencvárost, a listavezető tehát ha nem is győzelmi kényszerben, de azért nyomás alatt futott ki este a Fehérvár vendégeként.

S akkor mit mondjunk a Vidiről? Már az is fújja, aki különösebben nem viseli a szívén a székesfehérvári futball sorsát, hogy a piros-kékek idén mind a hat bajnoki meccsüket elvesztették, a Győrrel szemben ráadásul a kupából is kiestek.

A Fradi ellen azonban összekapták magukat. Noha az első nagy helyzet a vendég zöld-fehérek előtt adódott – a 7. percben Zubkov közeli, éles szögből eleresztett lövése kipattant, Esiti ismételt a tizenhatosról és a felső lécet találta el –, utána teljesen kiegyenlített volt a játék. Igaz, egy hete a Kisvárda egyenesen lefocizta a címvédőt az első játékrészben a Groupama Arénában.

További hasonlóság, hogy Sztanyiszlav Csercseszov, az FTC vezetőedzője ezúttal sem halogatta a csapat átalakítását, már az 52. percben kettős cserére szánta rá magát: Botka és Zachariassen helyett Wingo és Ryan Mmaee jött be.

Az orosz mester a meccs előtt nem véletlenül emelte ki, örvendetes, hogy ismét számíthat a marokkói csatárra. De ne lőjük le a poént… Sőt, a 65. percben újabb ferencvárosi kettős csere következett: ezúttal Bolit és Esitit Marquinhos és Vécsei váltotta. Nem állítjuk, hogy csak ezért, de a Fradi három perc múlva megszerezte a vezetést. Ám ez a gól nem összehangolt csapatmunka, hanem fantasztikus egyéni teljesítmény eredménye volt. Ryan Mmaee a tizenhatoson belül beültette Rust a hintába, tisztára játszotta magát, majd tökéletesen tekert a bal felsőbe (0-1). Mestermunka volt.

A folytatásban a fehérváriak mindent megtettek az egyenlítésért, de ha el is jutottak ziccerig, Dibusz Dénessel egyszerűen nem bírtak. Aztán ahogy az várható volt, a mérkőzés hajrájában, sőt már a hosszabbításban, a 93. percben a Ferencváros egy kontratámadás végén ismét betalált. Ryan Mmaee ezúttal egy lépésről, s onnan is csak másodszorra vette be Kovács kapuját, de hát ez is gól.

Ryan Mmaee a Vidi végzete. Szeptemberben is az ő fejesgóljával nyert az FTC a Mol Aréna Sóstóban és a 3-0-s hazai siker alkalmával is betalált.

Az FTC tehát 2-0-ra nyert, továbbra is öt pont az előnye a Puskás Akadémia és Kisvárda előtt. A Vidi vesszőfutása viszont folytatódik, idén a hetedik meccsét is elvesztette, már csak a hetedik a tabellán, mindössze négy ponttal előzi meg a tizenegyedik Gyirmótot.

Érthető, hogy hatalmas az elkeseredés Székesfehérváron. A találkozó után a hazai drukkerek között persze akadt olyan, aki bírálta a játékosokat. Fiola Attila a szívére vette a kritikát, a partvonalról visszaszólt, majd hosszú diskurzus kezdődött, idővel a válogatott játékos már könnyek között magyarázkodott.

A jelenetet az M4 Sport videóján, ITT lehet megtekinteni.

Az idei harmadik vereség után Nikolics Nemanja tört össze a kamerák előtt. Túlzás nélkül drámai a helyzet Fehérváron. S ha ez nem lenne elég, Kovács Dániel ritkán hallható nyilatkozatot adott az M4 Sportnak a találkozó után. Arról beszélt, hozhatnak új edzőt, de nem ez a gond, hanem az, hogy néhány játékos nem érzi át, milyen nehéz helyzetbe került a klub. Azt is elárulta, voltak már büntetések, veszekedések is, de ez sem segített – mondta a Vidi kapusa.

Előre borítékolhatjuk, ez olaj a tűzre. Lesz még következménye.