Tovább üldözi a Kisvárda a Ferencvárost a labdarúgó NB I-ben

A Kisvárdának a vasárnapi győzelme után 44 pontja lett, amennyi a Puskás Akadémiának is van, és jobb is a gólkülönbsége (+15), mint a felcsútiaké (+8), de utóbbiaknak eggyel több győzelmük van – tizenhárom –, és a magyar bajnokságban ez rangsorol. A Ferencváros a Fehérvár elleni meccse előtt 46 ponttal rendelkezik.

A várdaiak tovább javítottak eddig is remek hazai mérlegükön (tizenkét hazai meccsükből nyolcat megnyertek, három döntetlenjük és egy vereségük van), s egyúttal megszakították négy találkozó óta tartó nyeretlenségi sorozatukat a bajnokságban.



Az első félidőben a hazaiak birtokolták többet a labdát, de a Gyirmót hatékonyan lassította a játékot, így igazán nagy helyzet nem alakult ki a vendégek kapuja előtt. A szórványos ellentámadásokban sokkal több veszély volt, Dombónak kétszer is bravúrral kellett hárítania. Sokáig úgy tűnt, hogy gól nélkül zárul a játékrész, de közvetlenül a szünet előtt egy védelmi hibát kihasználva Mesanovic góljával végül megszerezte a vezetést a Kisvárda. Fordulás után a hazai csapat nem engedte kibontakozni a Gyirmótot, az utolsó negyedórában közel állt második gólja megszerzéséhez is, de végül maradt az 1-0.

NB I, 24. forduló:

Kisvárda Master Good–Gyirmót FC Győr 1-0 (1-0), Várkerti Stadion, v.: Antal, gólszerző: Mesanovic (45.), sárga lap: Cirkovic (50.), Hej (81.), illetve Klimovics (83.), Zeke (92.)

Kisvárda: Dombó – Peteleu (Hej, a szünetben), Prenga, Cirkovic, Leoni – Asani (Karabeljov, 81.), Melnyik, Zlicic (Gosztonyi, 90.), Bumba (Nagy M., 81.), Makowski (Navratil, 68.) – Mesanovic

Gyirmót FC Győr: Rusák – Major, Ene, Hajdú, Zeke – Medgyes (Herjeczki, 72.), Ventura (Nagy P., 72.), Radics, Hasani (Cvetanovski, 72.), Klimovics – Simon A.

Borítókép: A piros mezes hazaiak sokkal többet tettek a győzelemért (Forrás: Facebook/Kisvárda FC)