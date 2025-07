Vízválasztó meccs jön, de már előtte ünnepelt a magyar válogatott

Miközben a magyar csapat kedden vívott legutóbb tétmérkőzést, több élcsapat (Hollandia, Görögország és Olaszország) sem lazíthatott. Női vízilabda-válogatottunk leendő ellenfele, Olaszország pedig kifejezetten stresszes napokat élt meg, s csak nagy erőfeszítések árán tudta 13-11-re felülmúlni a rá végig tapadó Kínát. A spanyolokat olimpiai bajnoki címre vezető Miki Oca ázsiai csapata négygólos hátránya ellenére az utolsó negyedben is ott lihegett az olaszok nyakán (11-10).

A magyar női vízilabda-válogatott felkészült a negyeddöntőre, a szülinapos Garda Krisztina sem kapott felmentést (Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó)

Megizzadtak Bianconiék

Kemény és tanulságos meccset játszott Olaszország a feltörekvő Kínával. Carlo Silipo megfiatalított együttesében Aurora Giuseppina Condorelli kapus büntetőt védett, a 22 éves Dafne Bettini három gólt is szerzett. Azért a rutinra is nagy szüksége volt az európai válogatottnak, amelyben a 36 esztendős center, Roberta Bianconi is triplázott.

Az olaszok egyébként azért kényszerültek túlórázásra, mert gólzáporos meccsen 19-15-re alulmaradtak az ausztrálokkal szemben. Az akkor hat gólt vágó Chiara Ranallira jó lesz a mieinknek is fokozottan figyelni.

Az Új-Zéland elleni 14-9-ből, s főképp a házigazda Szingapúrral játszott 32-5-ból messzemenő következtetéseket felesleges volna levonni.

Pikáns csaták az olaszok ellen

Ami az előzményeket illeti, a tavalyi olimpián az 5. helyért ötméteresekkel győzött Magyarország, amely 2021-ben egyenesen Olaszországban ütötte el a selejtezőben az ötkarikás szerepléstől az egyik legfőbb riválist. Világbajnokságon legutóbb 2022-ben találkoztak a felek, a csoportkörben az olaszok nyertek 10-9-re a Margitszigeten, de a végén a negyedikek lettek, a mieink ezüstéremmel zártak.

Vízilabda-válogatottunk kalandjai

A magyar női vízilabda-válogatott kihasználta a plusz pihenőnapokat, egyúttal alaposan felkészült a mai, Olaszország elleni negyeddöntőre (13.10, tv.: M4 Sport). Cseh Sándor egy erős rivális elleni kétkapus edzést is beillesztett a programba. A szövetségi kapitány nem árulta el az ellenfél nevét, de a – szintén szünnapos – ausztrál–spanyol–amerikai hármas egyike lehetett...

Mindeközben egy kis ünneplés is belefért, a 8. világbajnokságán szereplő Garda Krisztinát köszöntötték a születésnapja alkalmából. A hangulatra és a csapategység építésére is ügyelt a szövetségi kapitány, aki a stábjával városnézésre is elvitte a lányokat.

Az erőviszonyok alapján szoros mérkőzés várható, ám biztos, hogy a magyar lányok feltöltődve vethetik bele magukat a küzdelembe.