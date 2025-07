Mondjuk ki bátran, mi is a gazdákkal vagyunk

Amióta szeretetország vicsorít az utcákon, bennem is túlcsordult a jótékonyság, ezért szeretnék segíteni a nagyvárosi embereknek, ha nem értenék, miért gőzölög egy halom trágya az Európai Unió képviselete előtt. Jó, ha tudja mindenki, az unió kilóra megvett korrupt vezetői épp most óhajtják véglegesen kinyírni a kontinens gazdatársadalmát. Az ideológiavezérelt progresszió, tehát a mindent is jobban tudó haladárok útjában évszázadok óta ott tornyosul bosszantó akadályként ez a társadalmi réteg, amit nem tud engedelmes, egyben lelkes fogyasztóvá nevelni. Hogyan is tudna, hiszen ők benne élnek a természetben, ismerik annak törvényeit, és elemi érdekük betartani azokat. Muszáj megőrizni józan paraszti gondolkodásukat, különben önmaguk ellenségévé válnának.

Számukra a természetvédelem nem klímahiszti, hanem mindennapi tevékenységük lényege. Ők nem feltüzelt aktivisták egy divatos performanszon, amit a mocsári nünüke megmentésére szerveztek megbízóik, akiknek egyébként komoly részvénypakettja van a mocsár helyén tervezett lakópark kivitelező cégében.

Ők azok, akik kemény, fáradságos munkával művelik az Isten által rájuk bízott földet, és egészséges élelmiszert adnak azok szájába is, akik most ellenükre törnek. Ráadásul tulajdonosok, szuverének, a maguk urai. Most sem segélyért kuncsorognak, támogatásuk nem adomány, nem ajándék.

Eddig azért kapták, mert cserébe olyan elvárásoknak feleltek meg, olyan szabályokat tekintettek önmagukra kötelező érvényűnek, amelyek biztosították a biztonságos és egészséges élelmiszer-előállítást a természeti örökség megóvása mellett, ám hatalmas hátrányba hozta őket azokkal szemben, akik nagy ívben tettek a hasonló szabályokra. Ám jó, ha a nagyvárosi ember önteltségében azt sem felejti el, hogy a támogatás alternatívája az áremelés, az pedig az ő bőrükre is megy. Ha Brüsszel nem hagy fel gazdaellenes politikájával, az egészséges élelmiszer a milliárdosok kiváltsága lesz. Fel kellene ismerni a közös érdeket, és a gazdák mellé állni küzdelmükben, amíg nem késő. Vagy özönlik majd a génmanipulált, ki tudja, milyen vegyszerekkel mérgezett szemét, a nyomtatott műhús meg sült sáska a magyar piacra is.

Amikor Orbán Viktor az ellenállás legradikálisabb for­máit sürgette és lázadásra buzdított, akkor nemcsak a traktoros demonstrációkra és az uniós középületek bejáratának trágyázására gondolt, nemcsak a gazdák mellé állt, hanem ébresztőt fújt minden józan paraszti eszét még őrző, a családjáért, nemzetéért felelősséget érző, hazaszerető európai polgárnak is.

Össze kell fogniuk a patrióta erőknek a globalista nyomulással szemben az agrárium kérdéseit illetően is. Ha a traktorosok elzárják a forgalmasabb kereszteződéseket, megbéníthatják az egész unió életét. De bármilyen akciójuk csak akkor lesz sikeres, ha érzik maguk mögött azok támogatását, akikért mindennap dolgoznak, ha mi is megkeressük az ellenállás és a lázadás általunk gyakorolható formáit. Mondjuk ki bátran, mi is a gazdákkal vagyunk!

Felmerül a kérdés, miért folytat ebben a kérdésben is önfeladó, önsorsrontó politikát az unió jelenlegi globalista vezetése. Nagy István, a magyar szaktárca vezetője kertelés nélkül rámutatott a pusztító terv lényegére: Azért veszik el a gazdáktól a támogatásokat, mert a pénzt Ukrajnának akarják adni. Ebből akarják finanszírozni az elhúzódó háború és a gyorsított ütemű uniós csatlakozás költségeit. Azokkal az uniós polgárokkal, köztük velünk, magyarokkal akarják megfizettetni mindkét eszement tervük költségeit, akiknek pont az ellenkezője állna az érdekében. Európa lakosságának többsége békét szeretne, és nem támogatja Ukrajna csatlakozását. De kit érdekel ez?

Ha mélyebbre nézünk, látnunk kell azt is, hogy a tervnek van egy még sunyibb, még aljasabb része. A tönkretett gazdák kieső élelmiszereit ugyanis Ukrajnából behozott termékekkel akarják pótolni. Ukrán mezőgazdaságról viszont egy jó ideje nem beszélhetünk, hiszen a termőföldek java része nagy nemzetközi befektetőcégek és multinacionális élelmiszeripari gigakonszernek kezében van. Ezen a ponton sejlik föl a maga valójában, kinek áll ténylegesen az érdekében az európai nemzetek gazdáinak tönkretétele.

Az a nemzetközi magán-pénzbirodalom, amelyik birtokolja az említett cégeket, elképesztő extraprofitra tehet szert, ha a terv megvalósul. Lesz miből bevezetni tíz-tizenöt év múlva néhány uniós előírást. De ki tudja, hányan halnak meg addig az élelmiszeripari hulladéktól, amíg nagy kegyesen nagyobb ketrecbe költöztetik ők is a tyúkokat?

Ám a lényeg, amit mindenkinek látnia kell, hogy az európai emberek érdekei helyett azoknak kedvez az unió vezetése Ursula von der Leyennel az élen, akiknek van elég pénzük és hatalmuk, hogy befolyásolhassák az említett döntéseket. Ez a rendszerszintű korrupció mintapéldája.

Bemutatják azok, akik évek óta Magyarországot vegzálják korrupciós, jogállamisági és egyéb mondvacsinált problémákkal. Látja már mindenki, miért kell lázadni, ellenállni, miért kell a gazdáink mellé állni?