Az Újpest elrontotta a Debrecen 120. születésnapi ünnepségét

Ünnepre készült Debrecen. A hétszeres élvonalbeli bajnok futballklub szombaton ünnepelte alapításának a 120. évfordulóját, s az egésznapos programsorozat fénypontjának szánták a szervezők a DVSC és az Újpest délutáni mérkőzését. Maga az ünnepségsorozat már korábban megkezdődött, a héten megválasztották a Loki történetének a legjobb játékosát és legjobb edzőjét, az előbbin Sándor Tamás, az utóbbin pedig Herczeg András kapta a legtöbb szavazatot.

Azt sejteni lehetett, hogy ha a csapat győzelemmel szeretné megfejelni az ünnepséget, akkor nagyon nehéz dolga lesz. Az Újpest a legutóbbi három bajnoki meccsét megnyerte, közben továbbjutott a Magyar Kupában is, azaz önbizalom dolgában aligha áll rosszul manapság. És ez a sejtés be is bizonyosodott: a vendégek már az 5. percben megszerezték a vezetést. Croizet kapott jó labdát a tizenhatoson belül a jobb oldalon, megforgatta Ferenczit, jobbal erősen középre lőtt, Zivzivadze pedig öt méterről a védők gyűrűjéből jobbal a bal felső sarokba bombázott – 0-1.

Yohan Crizet sok gondot okozott a debreceni védőknek Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

A Debrecen, amely a 120. születésnap alkalmából az 1930-as éveket idéző retro mezben lépett pályára, szemlátomást megzavarodott, nem ilyen kezdésre számított. Az Újpest uralta a mérkőzést, többet birtokolta a labdát, dolgozott ki még helyzeteket, ugyanakkor a hazai csapat csak elvétve tudott összehozni egy-egy épkézláb akciót. A liláknál Yohan Croizet nagyon élt, nemigen tudták tartani. Az első félidő hosszabbításában a vendégek parádés góllal növelték az előnyüket: Nemanja Antonov végezhetett el szabadrúgást 24 méterre a hazai kaputól, kicsit jobbról, és ballal úgy csavart a bal felső sarokba, hogy a repülő Gróf hozzá tudott érni, de csak a bal kapufa belső élére ütötte a labdát, amely onnan a hálóba vágódott – 0-2.

A szünet után nagy lendülettel folytatta a játékot a Debrecen, közel állt a szépítéshez, ám az Újpest is szerezhetett volna újabb gólt. A 63. percben aztán Bogár Gergő játékvezető a VAR-t is igénybe véve úgy döntött, Antonov kezezése a tizenhatoson belül tizenegyest ér, a büntetőből pedig Dzsudzsák Balázs a kapu közepébe bombázott – 1-2.

A vendégek már óvatosan futballoztak, nem sokat kockáztattak, zömmel a házigazda egyenlítési szándéka határozta meg a találkozó képét. Mindkét kapusnak kellett nagyot védenie, tehát izgalmaknak sem voltak híján a nézők. A 83. percben a Loki kihagyhatatlannak tűnő helyzetet is kihagyott, Marko Nikolics senkitől sem zavartatva öt méterről a kapu fölé durrantott. Az eredmény így nem változott, az Újpest elrontotta a Debrecen születésnapját, sorozatban negyedszer nyert a bajnokságban, és egyre biztosabban menekül a kiesés elől, a DVSC viszont még nagyon is érdekelt a búcsú elkerüléséért vívott harcban.

NB I, 24. forduló

Péntek

Puskás Akadémia–Paks 2-0 (1-0), Felcsút, Pancho Aréna, 883 néző, jv.: Berke. Gólszerző: Favorov (8.), Nunes (67.)

Szombat

Debrecen–Újpest 1-2 (0-2), Debrecen, Nagyerdei Stadion, 6011 néző, jv.: Bogár. Gólszerző: Dzsudzák (11-esből, 63.), illetve Zivzivadze (5.), Antonov (45+3.)

Mezőkövesd–ZTE 17.00 (tv: M4 Sport)

MTK–Bp. Honvéd 19.30 (tv: M4 Sport)

Vasárnap:

Kisvárda–Gyirmót 14.30 (tv: M4 Sport)

Mol Fehérvár–Ferencváros 17.00 (tv: M4 Sport)

Borítókép: Nemanja Antonovot ünneplik az újpestiek a gólja után (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)