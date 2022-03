Az MTK tömörebbé tette a mezőnyt a tabella alsó fertályában

Tíz pont – ennyivel léphetett el az utolsó MTK-tól a Bp. Honvéd, ha nyerni tud az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. Ugyanakkor a hazai csapatnak muszáj volt győznie, ha nem akart végzetesen leszakadni a vetélytársaitól a kiesés ellen vívott harcban. A kispestiek az utóbbi négy fordulóban veretlenek maradtak, ezért ők számítottak a mérkőzés esélyesének.

Az MTK, amelynek napra pontosan 121 esztendeje alakult meg a labdarúgó szakosztálya, befogadott 59 menekült gyereket, akiknek sportolási lehetőséget is ad, és természetesen ott voltak a lelátón szombat este. Azt láthatták, hogy bő fél órán keresztül kiegyenlített játékot produkáltak a csapatok, akadt helyzet itt és ott is, majd egyszer csak nagyon idegessé és sportszerűtlenné is vált a találkozó. Marko Petkovics, a Honvéd légiósa a 31. és a 34. percben is sárga lapot érően szabálytalankodott Kovácsrétivel szemben, így az MTK emberelőnybe került. Sok volt a durva belépő, a reklamálás, Andó-Szabó Sándor játékvezető osztogatta is a sárga lapokat, a szünetig hétszer kellett felmutatnia.

A kispestiek nem tudták meggyőzni a játékvezetőt, kiállította a háttérben látható Petkovicsot Fotó: Nemzeti Sport

A második félidőben az emberhátrányban futballozó Bp. Honvéd érthetően nem rukkolt elő bátor támadójátékkal. Biztonságra törekedett, és az MTK kezdeményezett, akadt is néhány ígéretes helyzete, ám gólt nem tudott szerezni. A percek múlásával ismét egyre kiegyenlítettebb lett a kép, a kispestiek is megpróbálkoztak kontrákkal, de ezek sem voltak nagyon veszélyesek.

A 76. percben az MTK megtörte a jeget, egy szögletet követő kavarodás után Grozav közelről a hálóba lőtt, az asszisztens lest mutatott, a VAR azonban felülbírálta, így Andó-Szabó megadta a gólt – 1-0.

Az MTK ezzel a győzelemmel is maradt az utolsó helyen, ám négy pontra csökkentette a hátrányát a 10. Mezőkövesddel szemben, amelynek ugyanúgy 28 pontja van, mint a Debrecennek és a Bp. Honvédnak. Azaz: ez a hátrány nem lett végzetes…



NB I, 24. forduló

Péntek

Puskás Akadémia–Paks 2-0 (1-0), Felcsút, Pancho Aréna, 883 néző, jv.: Berke. Gólszerző: Favorov (8.), Nunes (67.)

Szombat

Debrecen–Újpest 1-2 (0-2), Debrecen, Nagyerdei Stadion, 6011 néző, jv.: Bogár. Gólszerző: Dzsudzák (11-esből, 63.), illetve Zivzivadze (5.), Antonov (45+3.)

Mezőkövesd–ZTE 0-0, Mezőkövesd, 850 néző, jv. Pillók.

MTK–Bp. Honvéd 1-0 (0-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1700 néző, jv.: Andó-Szabó. Gólszerző: Grozav (76.). Kiállítva: Petkovics (34.)

Vasárnap:

Kisvárda–Gyirmót 14.30 (tv: M4 Sport)

Mol Fehérvár–Ferencváros 17.00 (tv: M4 Sport)