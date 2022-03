Japán egy cserejátékosnak köszönhetően ismét ott lesz a világbajnokságon

Mitoma Kaoru csodát tett. Japán 0-0-ra állt Sydney-ben, az Accor Stadionban zajló világbajnoki selejtezőn a 84. percben, amikor Morijaszu Hadzsime szövetségi kapitány becserélte a belga Royale Union Saint-Gilloise csatárát, Mitoma Kaorut, és ez edző pályafutásának talán a legjobb húzása lett. Ausztrália nagyon hajtott a győztes gólért, számára a három pont komoly esélyt jelentett volna az egyenes kijutásra az év végi, katari világbajnokságra, ám csak volna, mert jött Mitoma Kaoru.

A 24 esztendős csatár a 89. percben góllal hálálta meg a becserélését, majd öt perccel később, a rendes játékidő hosszabbításában is betalált, megadva ezzel a kegyelemdöfést az ausztráloknak. Ezzel a győzelemmel eldőlt, Japán ismét ott lesz a világbajnokságon, 1998 óta sorozatban hetedszer! Egy kör még hátra van ugyan az ázsiai selejtezőkből, ám a B csoportban a legfontosabb kérdések már eldőltek.

Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Az biztos, hogy Japán és Szaúd-Arábia végez a továbbjutást érő első és második helyen, a sorrend csütörtökön kora este alakul ki, amikor Sardzsában Szaúd-Arábia befejezi a Kína elleni találkozóját, ennek azonban nincs gyakorlati jelentősége. A szaúdiak először 1994-ben jártak a vb-n, azóta a 2010-es és a 2014-es viadalt leszámítva rendre kijutottak.

Ausztrália harmadik helye is biztos. A válogatott a legutóbbi négy vb-ről nem hiányzott, és még most is maradt esélye: az ázsiai selejtező 4. körében a másik csoport harmadikjával küzd meg, s ha továbbjut, interkontinentális pótselejtezőt játszik a dél-amerikai zóna 5. helyezettjével.