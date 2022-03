Játék nélküli győzelem, a döntő küszöbén a Ferencváros

– Ilyet én még nem tapasztaltam a pályafutásom során, hogy 36 óra alatt 14 ember komoly lázzal, tüdőgyulladással kihullik. Valamiért a jóisten ezt a próbát rakta elénk. Ebből is próbálunk tanulni, ez is egy tapasztalatszerzés volt. Megpróbáljuk az akkumulátorokat a töltőre tenni reggelig, aztán meglátjuk, hogy mi lesz hétfőn. Ha ezekből a fiúkból nem lázasodik be senki, akkor jó esély van arra, hogy jégkorongozzunk is. Ha még többen megbetegednek, akkor egyelőre nem látok távolabbi jövőt.

Szilassy Zoltán, a Gyergyói HK vezetőedzője így zárta a nyilatkozatát a vasárnap este, az FTC ellen, a jégkorong-bajnokság elődöntőjében 7-0-ra elvesztett negyedik mérkőzés után, amely azért is kínos volt a hazaiaknak, mert a találkozó után egy magáról megfeledkezett néző rátámadt Fodor Szabolcsra, az FTC trénerére.