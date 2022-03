Kovacsics álomgólja is kevés volt a németek ellen

A szombati, Gummersbachban lejátszott találkozó után Kasselben is megmérkőzött egymással a magyar és a német férfi-kézilabdaválogatott. Chema Rodríguez szövetségi kapitány csapata remekül kezdett, nem ragadt be úgy a rajtnál, mint Gummersbachban. Topic Petar és Ancsin Gábor góljaival 3-1-re vezetett. De ezután elsősorban a védekezésben kihagyott a figyelem, a szombati nehéztüzér, Julius Kühn, és a januári Eb all star csapatába is beválogatott beálló, valamint a Kielce kapusa, Andreas Wolff vezérletével fordított a házigazda. 5-4-es magyar vezetésről lett pillanatok alatt 10-5. Chema Rodríguez időkérése után a nyitott védekezés sem hatott, és az átlövőjáték is akadozott. Kovacsics Péter viszont megbízhatóan teljesített a szélen, de rajta kívül talán csak Topic Petar igyekezete volt dicsérhető. Hiába érkezett Mikler Roland helyére Székely Márton a kapuba, ő sem tudott érdemben kozmetikázni a különbségen. A félidő hajrájában csökkent négy gólra a hátrány.

Nagy Bence nem tudott kiemelkedni a németek között Fotó: Sascha Klahn/MKSZ



A folytatásra újabb kapust próbált ki Chema Rodríguez, Borbély Ádám váltotta Székelyt, és rögtön két bravúrral kezdett. Érkezett az első félidőben pihentetett Pedro a szélre. Kühnt azonban nem nagyon lehetett tartani, de a többieket, talán Golla kivételével, igen. A korábban látszott hétgólos különbség kettőre apadt, Gíslason, a hazaiak izlandi szövetségi kapitánya időkérése sem hatott. Borbély szállította a bravúrokat. 18-17-re kapaszkodott fel a magyar válogatott.

Hirtelen nyílt lett a meccs. Nagy kár, hogy zsinórban két emberelőnyös támadásból sem lett semmi, apró technikai hibák miatt nem lett döntetlen az állás. Sőt, a folytatásban visszaállt az első félidő végén kialakult négygólos különbség. Érkezett Fazekas Gergő, aki szombaton mutatkozott be a válogatottban, a fiatal veszprémi mellett Juhász Ádám irányított. Chema Rodríguez mindent megpróbált, variálta a felállást. A meccs legszebb gólját Kovacsics Péter szerezte: Fazekas lőtt és kicsit pontatlan passzát berepülve cunderezte be a német kapuba.

Az utolsó tíz perc háromgólos német előnnyel indult, az egyenlítés nem jött össze, bár 29-28-ra feljött a magyar válogatott Szita Zoltán hatalmas átlövésgóljával, sőt, a hét a hat elleni támadásban Szita újabb bombájával megvolt az iksz. Végül a németek egy üres kapus góllal nyertek.

Németország–Magyarország 30-29 (17-13), felkészülési mérkőzés, Kassel.

A magyar válogatott legközelebb áprilisban játszik tétmérkőzést: a Litvániát a vb-selejtező első körében kettős győzelemmel búcsúztató Izrael lesz az ellenfele. Az első mérkőzést április 13-án vagy 14-én játsszák idegenben, a visszavágóra egy hét múlva kerül sor. A párharc győztese részt vehet a 2023. januári svéd–lengyel közös rendezésű vb-n.

Borítókép: Kovacsics Péter szerezte a meccs legszebb gólját (Fotó: MKSZ)