Lájkolta az ukrán korcsolyázónő az orosz agressziót, kereshet új hazát

Franciaországban, Montpellier-ben a végéhez közeledik a műkorcsolya- és jégtánc-világbajnokság, amelyen Oroszország részben fehérorosz területről indított ukrajnai agressziója miatt nincsenek ott a „nemkívánatos” orosz és fehérorosz versenyzők. Az ukránok elindultak, a férfiaknál Ivan Smuratko a 22. helyet szerezte meg, jégtáncban pedig az Olekszandra Nazarova, Makszim Nyikityin duó a ritmustánc után a 16. helyen jutott be a kűrbe, a legjobb húsz közé. A női versenyben a 16 éves Anasztaszija Sabatova – aki 2019-ig oroszként versenyzett – képviselte volna az ukrán színeket. Februárban ott volt a pekingi téli olimpián is, a harminc induló között 30., vagyis utolsó lett, de már az is nagy szó, hogy egyáltalán kijutott az ötkarikás játékokra. Tavaly szeptemberben az oberstdorfi Nebelhorn Trophy pótkvalifikációs versenyen szerezte meg a kvótát az ötödik helyével. (A magyar induló, Láng Júlia ezen a versenyen 16. lett – hatan jutottak kvótához, nekünk nem jött össze.)

Anasztaszija Sabatova februárban a pekingi téli olimpián:

Szóval, Sabatova a héten indult volna a montpellier-i világbajnokságon is, az ukránok be is nevezték, de a verseny helyszínén visszaléptették, az Ukrán Ifjúsági és Sportminisztérium rendelete alapján kirúgták a válogatottból. Kiderült ugyanis, hogy a Kijevben élő fiatal korcsolyázónő a közösségi médiában lájkolt egy videót, és ezt nem kellett volna tennie… A bejegyzést a műkorcsolyasport orosz legendája, a kétszeres olimpiai bajnok Jevgenyij Pljuscsenko követte el, amikor az Instagram-oldalán március 15-én bejelentkezett egy videóban, és többek között a következőket mondta:

Igen, valóban, büszke vagyok a hazámra, a népemre, az oroszokra. Büszke vagyok arra, hogy orosz vagyok. Semmiképpen sem vagyok elégedett azzal, ami Ukrajnában történik, de ez egy elkerülhetetlen különleges művelet. Béke mindenkinek, köszönöm.

Mondani sem kell, hogy az ukránoknál már az is kiveri a biztosítékot, hogy az oroszok hivatalosan nem háborúról, hanem „különleges műveletről” beszélnek, az „elkerülhetetlen” szó pedig csak fokozza az indulatokat.

Az ominózus Pljuscsenko-poszt:

Nos, Pljuscsenkótól ezek a mondatok elnyerték Sabatova tetszését, s ugyan később visszavonta a lájkot, az ukránok azonnal kirúgták a válogatottból. Arról nem jöttek hírek, Sabatova esetleg védekezett-e azzal, hogy véletlenül lájkolta a bejegyzést – ilyen azért sokunkkal megesett már.

Az Instagramon amúgy 1,2 millió követővel rendelkező Pljuscsenko említett posztját 113 ezren tekintették meg, de a jelenleg Szentpéterváron edzőként dolgozó korábbi klasszisnak nem ez az egyetlen markáns véleménynyilvánítása. Március 6-án azt posztolta: „Stop rasszizmus, stop népirtás, stop fasizmus!” – a hivatalos orosz narratívával jött elő.

A Szport-Ekszpressz orosz sportnapilap rámutatott arra, hogy a Nemzetközi Korcsolyázó-szövetség (ISU) adatbankjában Anasztaszija Sabatovánál a születési helynél Moszkva szerepel (a Wikipedia-oldalán is), de a versenyző a pekingi téli olimpián azt mondta, hogy Ukrajnában született, ukrán az anyanyelve.

Anasztaszija Sabatovának már 2019 elején, 13 évesen is volt egy fura esete, amikor az Instagramon egy kérdezz-felelek beszélgetésben arról beszélt, hogy a legjobb orosz műkorcsolyázók közül többen doppingolnak, és ebből nagy botrány kerekedett. Édesanyja azzal mentegetőzött, hogy a még gyermek lánya nem tud különbséget tenni a tiltott doppingszerek és az engedélyezett táplálékkiegészítők között. Sabatova utóbb maga is elnézést kért, amiért „hülyeségeket” beszélt, de akkor éppen nem sikerült jól egy versenye, és rossz passzban volt.

Miként már említettük, Sabatova 2019-ig oroszként versenyzett, és ez a kínos eset is hozzájárult ahhoz, hogy ezután ukrán színekre váltott. Édesanyja ukrán, így ez zökkenőmentesen történhetett meg, és Ukrajnában jóval kisebb a konkurencia.

Anasztaszija Sabatováról azt is mindenképpen meg kell említeni, hogy nagy tehetség, a női műkorcsolyázás történetében ő a tizenkettedik, aki versenyen tripla axelt ugrott.

Nagy kérdés, ezután hogyan alakul a karrierje, mert az ukránoknál alighanem örökre elvága magát. A Szport-Ekszpressz szerint érdemes lenne örmény vagy üzbég színekben folytatnia a pályafutását. Jevgenyij Pljuscsenko mindenesetre már jelezte, hogy a szentpétervári akadémiáján szívesen látja, és minden feltételt biztosít számára – így érnek körbe ennek a nem mindennapos történetnek a szálai.

Borítókép: Anasztaszija Sabatova hatalmas hibát követett el (Forrás: Instagram/shabotova_anastasia)