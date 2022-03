Legnagyobb sztárjuk nélkül érkeznek a szerbek Budapestre

Dusan Vlahovics alaposan kivette a részét a hét végén a Salernita elleni bajnokin aratott 2-0-s győzelemből. A 22 éves szerb klasszis előbb gólpasszt adott Dybalának, majd ő maga is betalált. A 91. percben lecserélték, akkor még semmi sem utalt arra, hogy sérülést szenvedett volna. Később kisebb ágyékhúzódásra panaszkodott, ezért a Juventus és a szerb válogatott stábja egyeztetett egymással, s arra a jutottak, hogy Vlahovics kihagyja a Magyarország és a Dánia elleni barátságos mérkőzést, amit a szerb szövetség hivatalosan is megerősített. Van feladat a Juvénál is éppen elég...

Dybala távozik A Juventus nem hosszabbítja meg Paulo Dybala nyáron lejáró szerződését – közölte a Tuttomercatoweb.com Maurizio Arrivabenére, a klub ügyvezető igazgatójára hivatkozva. – A téli átigazolásokkal Vlahovics érkezésével már nem Paulo a projekt főszereplője. Ezért döntöttünk így januárban. Senki sem kételkedik abban, hogy Paulo remek futballista, ám gazdasági szempontokat is figyelembe kellett vennünk. Ajánlhattunk volna alacsonyabb fizetést, ám az tiszteletlenség lett volna Paulóval szemben – beszélt a döntés hátteréről Arrivabene. A 28 esztendős argentin válogatott támadó 2015 nyarán a Palermótól 32 millió euróért igazolt a Juventusba, amellyel sorozatban öt bajnoki címet nyert, valamint négyszer aranyérmes lett az Olasz Kupában, és a 2016–2017-es évadban Bajnokok Ligája-döntős volt. Dybala a Juventusban 283 tétmérkőzésen összesen 113 gólt szerzett és 48 gólpasszt adott.

Vlahovics helyére senkit nem hívott be Dragan Sztojkovics szerb szövetségi kapitány, így csupán két klasszikus csatár van a szerb keretben: Alekszandar Mitrovics – aki a Fulham játékosaként gólrekordot dönt meg az angol másodosztályban –, valamint a Real Madrid mellőzött játékosa, Luka Jovics.

Egyébként pedig hemzsegnek a klasszisok a szerb válogatottban, többségük az európai futballelit csapataiból verbuválódik, odahaza szereplő futballista egy sincs a keretben!

A szerb keret Kapusok: Predrag Rajkovics (Stade de Reims – Franciaország), Marko Dmitrovics (Sevilla – Spanyolország), Vanja Milinkovics-Szavics (Torino – Olaszország)

Hátvédek: Sztrahinja Pavlovics (FC Basel – Svájc), Sztefan Mitrovics (Getafe – Spanyolország), Nikola Milenkovics (Fiorentina – Olaszország), Uros Szpajics (Kasimpasa – Törökország), Milos Veljkovics (Werder Bremen – Németország), Matija Nasztasics (Fiorentina – Olaszország), Filip Mladenovics (Legia Warszawa – Lengyelország), Mihailo Risztics (Montpellier – Franciaország), Aleksza Terzics (Fiorentina – Olaszország)

Középpályások: Nemanja Gudelj (Sevilla – Spanyolország), Nemanja Radonjics (Benfica – Portugália), Szasa Lukics (Torino – Olaszország), Marko Grujics (FC Porto – Portugália), Uros Racsics (Valencia – Spanyolország), Andrija Zsivkovics (PAOK – Görögország), Filip Kosztics (Eintracht Frankfurt – Németország), Szergej Milinkovics-Szavics (Lazio – Olaszország), Dusan Tadics (Ajax – Hollandia)

Csatárok: Alekszandar Mitrovics (Fulham – Anglia), Luka Jovics (Real Madrid – Spanyolország)

Borítókép: Dusan Vlahovics egyre fontosabb láncszem a Juventusban