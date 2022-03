Mancini meglepő döntést hozott az olaszok leégése után

A Gazzetta dello Sport és az Il Corriere dello Sport lapok hétfő reggel számoltak be arról, hogy Roberto Mancini szövetségi kapitány úgy döntött, marad az olasz labdarúgó-válogatott élén annak ellenére is, hogy fiaival kudarcot vallott az Észak-Macedónia elleni, múlt csütörtöki pótselejtezőn, így nem jutottak ki a katari világbajnokságra, ami zsinórban másodszor esett meg velük. Az 57 éves szakember később, a keddi, Törökország mérkőzés előtti sajtótájékoztatón az értesüléseket maga is megerősítette:

– Sokat beszélgettünk az elmúlt napokban, és úgy látom, hogy ugyanolyanok az elképzeléseink mindennel kapcsolatban. Néhány nap múlva újra leülünk, de most fókuszáljunk a holnapi meccsre, utána meglátjuk, miben tudnánk fejlődni a jövőben.

A hatalmas csalódottság ellenére boldog vagyok, hogy értékelik azt a munkát, amit az elmúlt négy évben elvégeztem. Az Európa-bajnoki győzelem nem az egyetlen jó dolog volt, amit elértünk. A srácok megérdemlik a dicséretet az érdemeikért, különleges játékosokról és kivételes csapatról van szó – vélekedett a tréner.Mancini ezután arra is kitért, szerinte mit csinálhattak volna jobban a vb-selejtezők során.

– Meg kellett volna nyernünk a csoportunkat, Svájcot legalább két ponttal megelőzve. Bázelben 3-0-ra kellett volna győznünk. Szeptembertől nem voltunk szerencsések, de nem okolhatom a fiúkat emiatt, mivel mindig jól játszottak, csak pontatlanok voltak. Hibáztunk néhányszor, kihagytuk a helyzeteinket. Ki fogjuk elemezni a hibáinkat, most felesleges ezekről beszélnünk. Nem akarunk kifogásokat keresni.