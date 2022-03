Olasz tragédia: Észak-Macedónia nyert Palermóban!

Pedig az olaszok végigtámadták a meccset, a kapura lövések aránya 32-4, a szögleteké 16-0 volt, de Roberto Mancini csapata mégis képtelen volt a gólszerzésre, a 92. percben pedig jött a szaúdi Al-Fajha támadójának találata...

Trajkovski golpea al minuto 93 e Italia afuera del mundial.

pic.twitter.com/PcE9Ru8RuS — Fútbol Vertical (@futbol_vertical) March 24, 2022

Olaszország szégyenszemre 2018 után 2022-ben is lemarad a világbajnokságról.

Érdekesség viszont, hogy Roberto Mancini csapata már a negyedik Európa-bajnok, amely sem az Eb-arany előtti, sem az utána következő vb-n nem vehet részt, Csehszlovákia (1976-os Eb-siker), Dánia (1992) és Görögország (2004) után.

Bár Mancini biztosan cserélne vele, egy másik olasz szakember, Carlo Ancelotti számára is kínosan alakult a csütörtök este. Az olasz szakvezető szerint Gareth Bale nem volt bevethető állapotban a négy nappal korábbi El Clásicón, és Ancelotti Wales miatt is aggódott. Nos, az 1958 óta első vb-részvételére hajtó válogatottban Bale nemcsak pályára lépett, hanem óriási szabadrúgásgólt is lőtt Ausztria kapujába.

GARETH BALE! OUT OF THIS WORLD 🤯 pic.twitter.com/JcNsViMiMp — ESPN FC (@ESPNFC) March 24, 2022

Wales a második félidő elején megduplázta az előnyét, ismét Bale volt eredményes. Az osztrákok Ben Davies öngóljával szépítettek, de az egyenlítés már nem jött össze. Wales csak júniusban kap ellenfelet a vb-pótselejtező ágának döntőjére, a Skócia–Ukrajna találkozó elhalasztása miatt.

A cardiffihoz hasonlóan alakult a Portugália–Törökország mérkőzés is: Otávio és Diogo Jota találatával a luzitánok 2-0-s előnyre tettek szert, Burak Yilmaz viszont szépített. S a Lille támadója az egyenlítésre is komoly esélyt kapott, ám büntetőből a kapu fölé bombázott, a portugálok pedig a hajrában bebiztosították a győzelmet. Az pedig már csak a bónusz számukra, hogy Olaszország helyett Észak-Macedóniát fogadhatják kedden a vb-részvételért.

Cristiano Ronaldo tehát egy lépésre került karrierje ötödik világbajnokságától, s még mindig bízhat benne, hogy nem kell vb-érem nélkül befejeznie sikerekben gazdag pályafutását.