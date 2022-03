Marco Rossi: Dibusz Dénesnek köszönhetjük, hogy nyerni tudtunk

Marco Rossi szövetségi kapitány a győzelem ellenére nem túl boldogan nyilatkozott:

– A szerbek elleni mérkőzés után csütörtökön elégedettebb voltam, mint most, pedig akkor kikaptunk, most pedig nyertünk. A nyolcvanadik percig megérdemelten vezettünk, olykor vezettünk szép passzokkal felépített támadásokat is, az ellenfelet pedig ívelésekre, hosszú passzokra kényszerítettük. Az utolsó tíz percre viszont a sok csere miatt szétesett a csapat, ami az én hibám, hiszen én cseréltem. Akkor kizárólag Dibusz Dénesnek köszönhetjük, hogy nem kaptunk gólt. Mindig is mondtam, hogy egy poszton semmi gondunk nincs, és ez a kapusé, Gulácsi Péter és Dibusz Dénes is megnyugtató megoldás, de Szappanos Péter sem okozna csalódást. Júniusban a Nemzetek Ligájában inkább a szerbek elleni meccsünkhöz hasonló mérkőzéseket játszunk majd szerintem. Most ez a győzelem az önbizalom miatt nagyon fontos, hiszen előfordulhat, hogy a júniusi négy találkozónkon egyetlen pontot sem szerzünk majd Olaszország, Anglia és Németország ellen.

Fotó: Szigetváry Zsolt

A mérkőzés hőse tehát Dibusz Dénes volt, a Ferencváros kapusa a hajrában halmozta a bravúrokat. Ő így értékelte a mérkőzést:

– A vezető gól után az északírek kockáztattak, azzal pedig, hogy mi nem tudtunk elég pontos kontrát vezetni, fel is bátorítottuk őket. A végén egyre több beadás érkezett a kapu elé, de szerencsére sikerült hárítani a lövéseket és a fejeseket, sajnos az egyik helyzet éppen az én hibámból alakult ki. Minden jó, ha jó a vége, fontos győzelem ez. A pálya talaja nagyon nehéz volt, ami mindkét csapat játékán meglátszott.