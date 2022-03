Papírrepülőkkel nem volt esélyünk a szerbek ellen

Marco Rossi természetesen nem a levegőbe beszélt, mindhárom újonc – a gólkirály-jelölt Ádám Martin, a honosított Callum Styles és a debreceni Baráth Péter – a kispadon kezdte a meccset. A mieink szövetségi kapitánya a Fehérvárban súlyos kudarcokon átment Fiola Attilában és Loic Negóban viszont nem csak a behívóval igyekezett tartani a lelket, bizalma egyértelmű jeleként mindketten a kezdőcsapatban kaptak helyet, amely így festett:

Gulácsi – Botka, Lang, Fiola – Nego, Schäfer, Nagy Á., Nagy Zs. – Sallai, Szalai Á., Szoboszlai.

Tehát a szokásos három-, avagy ötvédős – megítélés dolga – felállás, s az sem újdonság, Szalai Ádám oldalán Szoboszlai Dominik és Sallai Roland nem klasszikus szélsőt játszott. Ebben a felállásban a két felfutóra, Negóra és Nagy Zsoltra különösen fontos feladat hárul. Utóbbi játszott agilisabban és több hibával, nagyobb lehetőség azonban előbbi előtt adódott. De haladjunk sorban! Az első félidőben nem volt különösen nagy az iram, eseményben mégsem volt hiány.

A 8. percben szép magyar támadás végén Sallai beadását Szalai fejelte a jobb felső felé, Vanja Milinkovics-Szavics nagyot védett. Négy perc múlva Kosztics irgalmatlanul nagy gólt rúgott az ötös bal sarkáról, de szerencsére Mitrovics előtte ellökte Botkát középen, így a játékvezető nem adta meg a gólt. A szerb tábor korán ünnepelt, ráadásul szabálytalanul, fáklyát gyújtottak, amit a rendezők gyorsan elkoboztak.

Rögtön az ellentámadásból Sallainak akadt jó kísérlete, de előtte Nagy Zsolt már lesen volt.

A 23. percben Szoboszlai tökéletesen ívelte Nego elé labdát, aki befuthatott volna vele a kapuig, ehelyett elhamarkodottan beadott, az egyik védő kivágta Szalai elől a labdát.

A 35. percben Mitrovics jobbal a felső lécet találta el, a kipattanóba Nagy Zsolt sajnos nagyon szerencsétlenül ért bele, ne szépítsük, magát rúgta meg a labdával, amelyet Fiola már a gólvonal mögül kanalazott ki. A szerbek ünnepeltek, de a VAR vizsgálta a jelenetet. Az szinte egyértelműnek tűnt, hogy a labda benn volt, abban bízhattunk, hogy Mitrovics gyanúsan, talán kézzel tette maga elé a labdát. A videóbíró szerint nem, így hivatalosan Nagy Zsolt öngóljával szereztek vezetést a szerbek (0-1).

Dragan Sztojkovics, a vendégek szakvezetője a szünetben hármat is cserélt, Marco Rossi viszont még kivárt ezzel. Az 59. percben aztán ő is változtatott, de az újoncoknak még mindig várniuk kellett: Nego és Nagy Ádám helyére Bolla és Gazdag állt be.

A 61. percben a műsorközlő szokatlan bejelentést tett: megkérte a meccsre kilátogatott gyerekeket, ne dobáljanak papírrepülőket a pályára. Egy óra elteltével végre volt okunk a derűre.

A 71. percben aztán végre eljött a várva várt pillanat, Nagy Zsoltot és Szalai Ádámot váltva Ádám Martin és Callum Styles is bemutatkozott a válogatottban. E közben azért is állt a játék, mert a VAR azt vizsgálta, vajon Fiola kézzel ért-e a labdához Bolla blokkolása után.

Olykor a tanácstalanság volt az úr Fotó: Mirkó István

Jobbak voltak a szerbek, a 78. percben Mitrovics ziccerben lépett ki, a lövését Gulácsi nagy bravúrral védte. A 80. percben újabb kettős csere következett: Botka és Sallai helyett Kecskés és Vécsei. A 86. percben Jovics került helyzetbe, miután Vécsei sarkazással eladta a labdát az ellenfél tizenhatosánál, szerencsére a Real Madrid ritkán lehetőséghez jutó csatára ballal mellé tekert.

Próbálkoztak a mieink, gólhelyzet azonban rendre a szerbek előtt adódott. Valahogy nem volt benne a játékban, hogy egyenlíthetnénk. A legvégén mégis ott volt az esély. Schäfer szépen cselezgetett, majd a kapufát találta telibe. A labda Szoboszlai elé pattant, aki kapásból akarta rátenni, sajnos több méterrel a kapu mellé passzolt.

A szerbek tehát 1-0-ra megnyerték a meccset. Öt nap múlva Belfastban lehet javítani.

Borítókép: Fiola sajnos a gólvonal mögül emelte ki a labdát (Fotó: Nemzeti Sport)