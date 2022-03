Ricciardo nem így tesztelt volna, de a humorát meghagyta a koronavírus

Daniel Ricciardo persze nem így képzelte a tesztelést, mert neki csak koronavírustesztek jutottak, és péntek este kiderült, hogy fenn is akadt a legutóbbin. A McLaren 32 éves ausztrál pilótája már előtte sem érezte jól magát, de addig negatívak lettek a PCR-tesztjei is, és bízott benne, hogy nem a koronavírus döntötte le a lábáról. Mindenesetre csütörtökön és pénteken sem ült autóba, végig Lando Norris rótta a köröket a bahreini pályán. Aztán kiderült, hogy szombaton is ez lesz a felállás. Ricciardót elkülönítették, de már jobban van, a közösségi oldalain közzétett posztban köszönetet mondott a csapatának és külön Norrisnak, amiért helyette is dolgozott. Az ausztrál megígérte, hogy a csapat tagjainak intéz néhány sört, Norris viszont tejet kap – a mindig mókázó Daniel Ricciardo humorérzékére nincs hatással a koronavírus.

Ricciardo 2021 óta versenyez a McLarennél, a tavalyi idényt nyolcadik helyen zárta. A korábban a Toro Rossónál, a Red Bullnál és a Renault-nál is megforduló ausztrál legjobb eredménye a Formula–1-ben a 2014-es és 2016-os világbajnokság harmadik helye volt.

Jó esélye van rá, hogy a jövő héten már egészségesnek nyilvánítsák, így nem kerül rögtön hátrányba a szezon első futamán. Amennyiben mégsem gyógyulna fel, akkor a McLaren és a Mercedes megállapodásának értelmében utóbbi istálló tartalékversenyzőinek egyike, a belga Stoffel Vandoorne vagy a holland Nyck de Vries ugorhatna be a helyére.

A bahreini tesztelés utolsó, mai napján a vb-címvédő Max Verstappen (Red Bull) volt a leggyorsabb. A holland pilóta 1:31,720 perces köridővel – a hét legjobb eredményével – végzett az élen, de a leglágyabb keveréken ment. A Red Bull egyébként az utolsó tesztnapon továbbfejlesztett autóval gurult pályára: az RB18-asra új oldalszekrények és egy vadonatúj padlólemez is felkerült.

A második helyen Verstappentől jócskán lemaradva, 1:32,415 perccel a monacói Charles Leclerc (Ferrari), a harmadikon 1:32,698-cal a spanyol Fernando Alonso (Alpine) zárt, de Leclerc Ferrariján, amely idén ütőképesnek tűnik, C4-es abroncsok voltak. A tavaly a világbajnoki címért az utolsó pillanatokig versenyben lévő, hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton (Mercedes) szombaton csak délelőtt tesztelt, akkor még kilencedik volt, ám a délutáni eredmények alapján visszacsúszott az összesített 17. helyre. Ebből azonban ne vonjunk le messzemenő következtetést – miként általában a köridőkből sem. Hiszen csütörtökön Pierre Gasly (Alpha Tauri), pénteken Kevin Magnussen (Haas) volt a leggyorsabb; 1:33,902 perces, illetve 1:33,207 perces köridővel.

A harmadik nap végeredménye:

1. Max Verstappen (holland, Red Bull–Honda) 1:31,720 perc, C5-ös abroncs, 53 kör

2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:32,415 perc, C4, 51 kör

3. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 1:32,698 perc, C4, 122 kör

4. George Russell (brit, Mercedes) 1:32,759 perc, C5, 71 kör

5. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo–Ferrari) 1:32,985 perc, C3, 68 kör

6. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri–Honda) 1:33,002 perc, C5, 57 kör

7. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull–Honda)* 1:33,105 perc, C4, 43 kör

8. Mick Schumacher (német, Haas–Ferrari) 1:33,151 perc, C3, 57 kör

9. Lando Norris (brit, McLaren–Mercedes) 1:33,191 perc, C2, 90 kör

10. Sebastian Vettel (német, Aston Martin) 1:33,821 perc, C4, 81 kör

11. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo–Ferrari)* 1:33.959 perc, C4, 82 kör

12. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri–Honda)* 1:34,865 perc, C4, 91 kör

13. Carlos Sainz (spanyol, Ferrari)* 1:34.905 perc, C5, 68 kör

14. Alexander Albon (thaiföldi, Williams–Mercedes) 1:35,171 perc, C3, 18 kör

15. Nicholas Latifi (kanadai, Williams–Mercedes) 1:35,634 perc, C3, 94 kör

16. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin–Mercedes)* 1:36,029 perc, C3, 53 kör

17. Lewis Hamilton (brit, Mercedes)* 1:36,217 perc, C5, 78 kör

18. Kevin Magnussen (dán, Haas–Ferrari)* 1:38,616 perc, C2, 38 kör

(*: csak délelőtt tesztelt. A C1-es abroncs a legkeményebb, a legtartósabb, míg a C5-ös a leglágyabb és elméletben a leggyorsabb keverék.)

A legszorgalmasabb versenyzőnek Fernando Alonso (Alpine) bizonyult, miután 122-szer ért körbe a bahreini pályán. A csapatok közül az Alfa Romeo jutott a legtöbb körig, egész pontosan 150-ig.

Így száguldott Max Verstappen:

A csapatoknak utoljára szombaton volt lehetőségük tesztelni, de vasárnapra vonatkozóan fél napra szóló különengedélyt kapott Mick Schumacher, miután a Haas technikai problémák miatt csak késve érkezett a helyszínre, így csütörtök délelőtt nem tudott gyakorolni.

A versenyidény ugyancsak Bahreinben, a jövő héten kezdődik.

Borítókép: Daniel Ricciardo a bahreini tesztelésen nem ülhetett be a McLarenbe (Forrás: Twitter/McLaren)