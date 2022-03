Sérülés és fáradtság miatt fogyatkozott meg a magyar válogatott

Ami női indulóinkat illeti, Böczögő Dorina (talaj), Bácskay Csenge (ugrás, felemás korlát) és Schermann Bianka (ugrás, gerenda, talaj) mellett a másodéves felnőtt válogatott Szilágyi Nikolett (felemás korlát, gerenda) indul az azeri versenyen, utóbbinak ez lesz az idei első megmérettetése.

A férfiak keretében több változás is történt. Mészáros Krisztofer sérülés, Vecsernyés Dávid pedig a magyar szövetség (MATSZ) tájékoztatása szerint fáradtság miatt nem vesz részt a viadalon. Így az eredetileg négyfősre tervezett csapat három tagot számlál: a Győri AC kiválósága helyett a KSI sportolója, Bátori Szabolcs szerepel. Így végül Tomcsányi Benedek három szeren (talaj, gyűrű, ugrás) mutatkozik be, Balázs Krisztián és Bátori Szabolcs pedig két-két gyakorlatot mutat be. Előbbi korláton és nyújtón, míg utóbbi talajon és lólengésen versenyez. A junior Európa-bajnok indulhat még lólengésen is, de ez majd csak a helyszínen dől el, csakúgy, mint Bátori esetében, akinek a gyűrűn való szerepléséről döntenek Bakuban.

A lebonyolítás szerint csütörtökön és pénteken a selejtezőket, szombaton és vasárnap pedig a finálékat rendezik.

Draskóczy Imre, a női válogatott szövetségi kapitánya: Az eddigi világkupákon nagyon jól szerepeltek a lányok, most is ezt várom. Bácskay Csengétől ugrásban, Böczögő Dorinától pedig talajon remélek finálét, ott pedig majd meglátjuk, mi lesz. Schermann Bianka felépített terv alapján dolgozik a világkupákon talajon, mindig más volt a feladata, most Bakuban az, hogy bemutassa az új elemét. Szilágyi Nikolett kapcsán pedig megkeresett nevelőedzője, Harangozó Ildikó, és jelezte, Niki olyan formában van, hogy szeretnének versenyezni. Természetesen lehetőséget biztosítunk a fiatal tornásznak, hiszen fontos, hogy versenyen lássuk a fiatalokat szerepelni, ne csak edzésen.

Kovács István, a férfiválogatott szövetségi kapitánya: Sajnos több változás van a keretben, Mészáros Krisztofernek volt egy kisebb sérülése, ami nem úgy gyógyult, ahogy szerettük volna, kockáztatni pedig nem akartunk, így helyette Bátori Szabolcs indul. Vecsernyés Dávid fáradtság miatt hagyja ki a bakui túrát. Négy fő helyett hárman utaznak ki, de bízom bennük. Balázs Krisztián egyre jobb formába lendül, de sokat hagyott ki, a mezőny erős, a pontozás pedig új. Nekünk a világkupa-versenyek a felkészülést szolgálják, ennek fényében bízom, hogy sikeresen beversenyzik a gyakorlataikat.

Az M4 Sport Sporthíradó című műsorában megtudhattuk, hogy babonából élőben nem nézik egymást versenyét a Schermann testvérek, a válogatott tornász, mesterfokú bajnok Bianka és az ifjúsági olimpiai bronzérmes, már felnőtt Európa-bajnokságon is szerepelt műkorcsolyázó húga, Regina. A 18 és 17 éves nővérek azt is elárulták, hogy családi indíttatásra tíz éve tanulnak mandarinul, már középfokú nyelvvizsgájuk is van belőle, s a versenyeken a kínai vetélytársak nagyon meglepődnek, amikor az anyanyelvükön szólnak hozzájuk, de ebből alakultak már ki barátságok is.

Borítókép: Böczögő Dorina ott lesz Bakuban (Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi)