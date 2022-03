Thomas Tuchel elárulta, meddig maradhat a Chelsea-nél

Hamarosan új kezekbe kerülhet a londoni együttes, ugyanis brit lapértesülések szerint a kormány azt várja el Abramovicstól, hogy még ezen a héten egyezzen meg a klub eladásáról. Azután javulhat a csapat helyzete, egyelőre viszont bizonytalanságban élnek a játékosok és a klub dolgozói. Őket próbálta megnyugtatni vasárnap Thomas Tuchel vezetőedző, aki a Newcastle 1-0-ra való legyőzése után így nyilatkozott:

– Nagy jelentősége van ennek a győzelemnek, örültünk, hogy a szurkolóinkat boldoggá tudtuk tenni. Tudjuk, hogy mi kiváltságos helyzetben vagyunk. Ez egy nagy klub és mi állunk a figyelem központjában. Ugyanakkor több száz ember dolgozik még a Chelsea-nél, akik nincsenek ilyen kiváltságos helyzetben. Nekik talán a megélhetésüket is veszélybe sodorták a történtek, így többet is aggódnak a jövő miatt, mint mi. A mi felelősségünk harcolni értük, hogy felemelt fejjel járhassanak és ne adják föl. Ez az, amit meg kell tennünk, és amit elvárnak tőlünk – húzta alá a német menedzser, majd a saját jövőjéről is beszélt:

– Minden kétséget kizáróan a klubnál maradok legalább az idény végéig. Most viszont napról napra élünk, mert egy csapásra megváltozhat minden.