Tuchel elismerte, sok a bizonytalanság a Chelsea-nél a háború miatt

Miután csütörtökön Oroszország megszállta Ukrajnát, felmerült, hogy a háború a Chelsea jövőjére is hatással lehet. A csapat tulajdonosa ugyanis egy orosz milliárdos, és ha a helyzet úgy hozza, Roman Abramovics cselekedetei miatt akár csődöt is jelenthet a klub.

A londoniak a kialakult helyzet ellenére inkább a futballra fókuszálnának, hiszen vasárnap döntőt játszik az együttes, a Liverpoollal csapnak össze a ligakupában (17.30, tv: Digi Sport 1). Thomas Tuchel vezetőedző azonban nem tért ki a kellemetlen kérdések elől sem a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón.

– Nem kellene eljátszanunk, hogy ez nem probléma, a helyzet mindenkinek rettenetes. Mindenkit váratlanul értek a történtek, hihetetlen az egész. Ez jár a mi fejünkben is, elhomályosítja a döntő miatti izgatottságunkat. Sok a bizonytalanság mindenfelé, főleg azoknak az embereknek az életében, akik közelebbről érintettek. Természetesen a jókívánságainkat küldjük nekik – üzente a német szakember.

– Nagy a bizonytalanság a klub körül is, több forgatókönyvet is felvázoltak Nagy-Britanniában, nincs értelme, hogy hozzáfűzzek bármit is.

Hallottunk róluk, de kevesebb belső információval rendelkezünk, mint azt önök képzelik.

Összességében pedig azt tartom a helyes hozzáállásnak a csapat és az edzői stáb részéről, ha nem folynak bele a politikába, hanem inkább a futballra fókuszálnak. Nem azért, mert bujkálnánk, de a helyzet tiszta. Szörnyű, ami történt, ez nem is kérdés – folytatta Tuchel.