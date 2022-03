Tizenhárom magyar, de csak három nő ragad fegyvert vasárnap

A Westend Grand Prix-re orosz, fehérorosz, ukrán és kínai vívók nem neveztek, de így is hatalmas és nívós mezőny jött össze Budapesten. A nőknél a 210 fős mezőny – a tizenhat kiemelt, köztük Kuna Anna kivételével – a selejtezővel szombaton kezdte meg a küzdelmeket a BOK-csarnokban. A csoportszakasz után tizenhat vívó csatlakozott a kiemeltekhez, ezek között nem volt magyar, majd a maradék 32 helyre egyenes kieséses asszókon, jellemzően két párharcon keresztül vezetett az út. A magyar vívók közül Muhari Eszter és Gnám Tamara csatlakozott Kun Annához.

Somfai Péter, a fegyvernem vezetőedzője így foglalta össze a napot a Magyar Vívószövetség honlapján:

– Alakulhatott volna talán kicsit szerencsésebben is a nap, de végül is ebben a szezonban nagyjából így teljesítettünk a versenyek ezen szakaszában. Volt több magyar–magyar összecsapás, akadt néhány egytusos vereség, és azt se felejtsük el, hogy újdonsült junior Európa-bajnok csapatunk tagjai néhány napja állhattak fel a dobogó tetejére, nyilván nem most lehetett tőlük csúcsformát várni.

Muhari Eszter mindenesetre eddig tartja a jó formáját azután, hogy Újvidéken csapatban arany-, egyéniben ezüstérmes lett.

A Westend Grand Prix-n a férfiaknál 275-n neveztek, és tizenhat kiemelt vívó utolsó helyezettje is 20. a felnőtt-világranglistán – e két adat is tökéletesen bizonyítja, hogy milyen nagy és erős a mezőny. Így komoly fegyvertény, hogy még pénteken a selejtező után azt rögzíthettük, tíz magyar pengeforgató van a 64-es főtáblán. Tokiói olimpiai ezüstérmesünk, Siklósi Gergely a harmadik a világranglistán, így neki nem kellett megméretnie magát a selejtezőben. Itt már a csoportmérkőzések is nagyszerűen alakultak számunkra, ugyanis a kiemeltekhez rögtön csatlakozó 16 legjobb indexű vívó közé négy magyar is bekerült, méghozzá Koch Máté és Rédli András veretlenül, Nagy Dávid és Hamilton-Meike Jonathan egy vereséggel, nagyszerű tusaránnyal. A többiek pedig sorban követték őket, gyakorlatilag valamennyi, válogatottságra aspiráló magyar feljutott a természetesen a hazai válogatásba is beszámító verseny főtáblájára. Név szerint Andrásfi Tibor, Bakos Bálint, Bányai Zsombor, Berta Dániel és Keszthelyi Zsombor került be két, direkt kieséses győzelemmel a legjobb 64 közé.

Vasárnap tehát a főtáblák asszói következnek a BOK-csarnokban, a nők 9 órakor, a férfiak 10.30-kor kezdenek, szurkolók előtt. A döntős program a négy-négy legtovább versenyben maradó vívó részvételével 18 órától kezdődik.

A 32 közé jutásért a férfiaknál Siklósi–Schmier (német), Rédli–Fougy (francia), Nagy D.–Jerent (francia), Koch–R. Tulen (holland), Hamilton-Meike–Fava (francia), Berta–Frazao (portugál), Andrásfi–Lubieniecki (lengyel), Bányai–Pereira (spanyol), Bakos–Bellmann (német), Keszthelyi–Vismara (olasz), a nőknél Kun–Jarmillo Quevedo (kolumbiai), Muhari–Differt (észt), Gnám–Szong (koreai) asszókat vívnak.

A férfiak versenyét a négyszeres olimpiai bajnok Kulcsár Győző, a nőkét pedig az első magyar párbajtőröző-világbajnok, majd sikeres szövetségi kapitány Sákovics József emlékére rendezik meg.

Borítókép: Még tizenhárom versenyzőnkért szoríthatunk (Forrás: Facebook/Hungarian Fencing Federation/Magyar Vívószövetség)