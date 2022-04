Bruce Lee inspirálja a hetedik vb-címére törő Ronnie O'Sullivant

Meglepőnek mondhatjuk még a harmadik kiemelt, idén sikert sikerre halmozó Neil Robertson kiesését, de ha a vagabund Lisowski elkapja a fonalat, bárkire veszélyes. Maga az ausztrál világbajnok mondta, hogy Lisowski élete meccsét játszotta ellene, s ebben bizony van igazság. Előzetesen továbbá a két éve döntős Kyren Wilsont esélyesebbnek tartották Binghamnél, de a 45 éves veterán biztos kézzel múlta felül ifjabb riválisát.

Az idei világbajnokságot az öregfiúk sokadvirágzásaként is jellemezhetjük, hiszen Bingham mellett ott van a legjobb a nyolc között a sportág három legendája, Ronnie O’Sullivan, John Higgins és Mark Williams. Mindhárman kereken 30 éve profik, és Higgins úgy fogalmazott, jobbak, mint valaha.

Ronnie O’Sullivan, a Rakéta a maga részéről el is árulta, minek köszönheti, hogy 46 évesen is felveszi a versenyt a fiatalokkal.

– A gyakorlással eltöltött sok-sok év és az a felfogás, miként hozhatod ki magadból a legjobbat. Ez áll az eredményeim mögött – mondta O’Sullivan, majd meglepő párhuzamot vont közötte és Bruce Lee között. – Idősebb korában is több órát készült naponta, s nem csak a testét, az elméjét is edzette. Mindenkinek megvan a maga módszere, de én is ezt igyekszem követni – tette hozzá a közönségkedvenc.

Ronnie O’Sullivan olykor sportszerűtlen viselkedésre ragadtatja magát, ugyanakkor a vetélytársairól rendre szuperlatívuszokban beszél. Így tett akkor is, amikor a következő ellenfeléről, Stephen Maguire-ról kérdezték.

– Briliáns játékos, rég világbajnoknak kellene lennie, ma is olyan színvonalon játszik. Nem volt olyan rég, hogy ne emlékeznénk rá, 2020-ban a Tour Championshipben szétszedte az ellenfeleit, a döntőben hat darab százas bréket lökött – méltatta az ellenfelét O’Sullivan.

Mégis hatalmas meglepetés lenne, ha Maguire akár csak megszorítaná őt.

A negyeddöntőben ugyanúgy 13 frémet kell nyerni a továbbjutáshoz, mint a nyolcaddöntőben.

A negyeddöntő párosítása:

Jen Ping-tao (kínai, 16.)–Mark Williams (walesi, 8.)

Stuart Bingham (angol, 12.)–Judd Trump (angol, 4.)

Jack Lisowski (angol, 14.)–John Higgins (skót, 6.)

Stephen Maguire (skót)–Ronnie O’Sullivan (angol, 2.)

Borítókép: Ronnie O’Sullivan mint Bruce Lee… (Fotó: AFP)