Erős csapattal térnek vissza a franciák a magyar körversenyre

A B&B Hotels a Procyclingstats világranglistáján a 23. helyet foglalja el, a ProTeam besorolású csapatok között pedig az ötödik, csak a belga Alpecin (6.), a francia Arkéa (11.) és TotalEnergies (21.), valamint a norvég Uno-X (22.) előzi meg. A Tour de Hongrie-n tizenkét World Team mellett az Alpecin és az Uno-X is indul. A világranglistán a top 10-ből itt lesz a holland Jumbo (2.), a belga Quick-Step (3.), a brit Ineos 4.), a bahreini Bahrain (5.), az említett Alpecin (6.), a német Bora (7.) és a spanyol Movistar (8.) is. (A világranglistát az Egyesült Arab Emírségek kirakatcsapata, az UAE Team Emirates vezeti.)

Ami a B&B Hotelst illeti, fiatal csapatról van szó, amely rekordidő alatt harcolta ki a Tour de France-on való részvétel jogát – emlékeztet a Tour de Hongrie honlapja. A klub 2018-ban Vital Concept néven alakult és nyomban prokontinentális besorolást kapott, két esztendővel később, 2020-ban pedig már meg is kapta a francia körverseny egyik szabadkártyáját. A B&B Hotels-KTM tavaly is indulhatott a Tour de France-on, és ott lesz 2022-ben is.

A B&B Hotels-KTM 2022-es csapatában huszonnégy versenyző kapott helyet, nagy többségük francia kerekes, de a keretben van három belga, továbbá egy-egy osztrák, német, kanadai és olasz bringás is. A csapat rangidőse a harminckilenc esztendős Cyril Lemoine, aki annak idején a Cofidis együttesében még Bodrogi László csapattársa is volt, s aki pályafutása során tíz Grand Touron vett részt. A legsikeresebb versenyző a keretben alighanem Pierre Rolland – aki ugyancsak tekert egy csapatban a magyar vb-ezüstérmessel –, a francia kerékpáros két szakaszt nyert a Touron, egyet a Giro d’Italián, és mindkét nagy körversenyről van top 10-es összetettbeli eredménye is, de rendelkezik Grand Tour-szakaszgyőzelemmel a francia Alexis Gougeard is, ő a Vuelta a Espanáról

Két olyan bringás is tagja a csapatnak, aki már járt nálunk: a belga Jordi Warlop tavaly hatodik lett a tatai, tizedik a nagykanizsai befutón, az összetettben pedig a tizennegyedik helyen zárt – még a Sport Vlaanderen-Baloise színeiben. Az olasz Luca Mozzato pedig a Dimension Data for Qhubeka menőjeként húzott be egy negyedik, egy ötödik és egy nyolcadik helyet a Tour de Hongrie 2018-as kiírásán.

A sokra hivatott, WorldTeam besorolásra pályázó francia csapattal májusban tehát testközelből is megismerkedhetünk; a 43. Tour de Hongrie versenyére 2022-ben május 11. és 15. között kerül sor, várhatóan huszonnégy csapat részvételével.

A B&B Hotels–KTM meze májusban a magyar tájakon is feltűnik majd:

Fotó: Facebook/B&B Hotels–KTM

A 2022-es Tour de Hongrie csapatai: Ineos Grenadiers (brit, WorldTeam), Quick-Step Alpha Vinyl Team (belga, WorldTeam), Movistar Team (spanyol, WorldTeam), Israel-Premier Tech (izraeli, WorldTeam), Team Jumbo-Visma (holland, WorldTeam), Lotto Soudal (belga, WorldTeam), Trek-Segafredo (amerikai, WorldTeam), Bahrain-Victorious (bahreini, WorldTeam), Team BikeExchange Jayco (ausztrál, WorldTeam), Bora-Hansgrohe (német, WorldTeam), Team DSM (holland, WorldTeam), Astana Qazaqstan Team (kazah, WorldTeam), Alpecin-Fenix (belga, ProTeam), Caja Rural-Seguros RGA (spanyol, ProTeam), Drone Hopper-Androni Giocattoli (olasz, ProTeam), EOLO-Kometa (spanyol, ProTeam), Uno-X Pro Cycling Team (norvég, ProTeam), Team Novo Nordisk (amerikai, ProTeam), Sport Vlaanderen-Baloise (belga, ProTeam), Human Powered Health (amerikai, ProTeam), B&B Hotels-KTM (francia, ProTeam), Adria Mobil (szlovén, Continental Team).

A 2022-es Tour de Hongrie útvonala:

Borítókép: Az idei Tour de Hongrie-n a B&B Hotels–KTM versenyzői is itt lesznek (Forrás: Twitter/B&B Hotels–KTM)