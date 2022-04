Ha a hét végén Szófiában meglesz a századik Eb-érmünk, az még kevés

Az irányításban idén változás történt, a férfiaknál a tavaly visszavonult olimpiai ezüstérmes Ungvári Miklós, a nőknél a világbajnok Braun Ákos kezébe került a kormányrúd, akik a japán Murakami Kojosi technikai igazgató tanácsaira számíthatnak.

Tavaly Lisszabonban amúgy Tóth Krisztián (90 kg) és Pupp Réka (52 kg) a dobogó harmadik fokára állhatott, és jó formájukat a tokiói olimpiára is átmentették, előbbi ott is bronzérmes lett, utóbbi ötödikként zárt. Most is ők a legnagyobb esélyeseink, amit az is alátámaszt, hogy az idén remek formában versenyző Pupp Réka a súlycsoportjában a világranglista második fokára ugrott, Tóth Krisztián pedig a harmadik. Ami versenyzőink idei legjobb eredményeit illeti, a portugál GP-n Gercsák Szabina (70 kg) ezüst-, Sipőcz Richárd (+100 kg) bronzérmes lett, az izraeli Grand Slamen Pupp Réka és Özbas Szofi (63 kg) is a dobogó harmadik fokára állhatott, Kovács Kitti (57 kg) ezüstérmet szerzett a prágai European Open-viadalon, legutóbb pedig a török Grand Slamen Pupp arany-, Özbas ezüst-, Tóth bronzérmet szerzett. Az Eb-n Pupp Réka és Tóth Krisztián is a második kiemelt lesz, míg Özbas a harmadik, Sipőcz a hatodik, Ungvári Attila (81 kg) hetedik kiemeltként lép tatamira.

Pupp Réka a következőket nyilatkozta:

Két hete volt egy nemzetközi edzőtábor megfelelő mennyiségű küzdelemmel, az utolsó héten pedig a válogatott összetartáson tudtam ráhangolódni az Eb-re, illetve fogyasztanom is kellett. Jó formában vagyok, úgyhogy pénteken felviszem magam a szőnyegre, és azon leszek, hogy minden összeáll.

A csapat legrutinosabb tagja a harminckét éves, Európa-bajnok Karakas Hedvig, aki tizenkettedik kontinensbajnokságán vesz részt. A csúcstartó egyébként a férfikapitány Ungvári Miklós, aki tizennyolc Eb-n lépett tatamira, ezek közül hármat megnyert, és összesen hét érmet gyűjtött. A válogatott tagjai közül öten álltak már Európa-bajnoki dobogón, Karakas Hedvig mérlege egy arany, egy ezüst és két bronz, Tóth Krisztián egy ezüst- és két bronz-, Ungvári Attila két bronz-, Pupp Réka és Gercsák Szabina pedig egy-egy bronzérmet szerzett eddig a legrangosabb európai viadalon.

Magyarország az Európa-bajnokságokk történetében kilencvennyolc éremnél tart, vagyis a 100. megszerzésére mindenképpen jó esélye van válogatottunknak. S ugye, az elvárások szerint ez még kevés lenne...

Az Eb-re előzetesen negyven ország háromszázhatvankét dzsúdósa nevezett, a háborús események miatt nem lehet ott a mezőnyben az orosz és a fehérorosz válogatott, ott lesz viszont a brit csapat, amely tavaly a koronavírus-járvány miatt nem indulhatott Lisszabonban.

Nagy András sportigazgató arról tájékoztatott, hogy a közelmúltbeli gyakorlathoz hasonlóan a koronavírus-járvány miatt a küldöttségek számára buborékos rendszerben zajlik majd az Eb. Csak oltási igazolvánnyal rendelkező vagy gyógyult résztvevők léphetnek be a zárt zónába – egy negatív PCR-tesztet követően –, majd a viadal végéig csak az Armeec Csarnokban vagy a hotelben tartózkodhatnak.

A bulgáriai Eb még nem tartozik bele a 2024-es párizsi olimpia kétéves kvalifikációs sorozatába, amely júniusban rajtol.

A magyar Eb-csapat:

férfiak:

81 kg: Ungvári Attila (Ceglédi VSE), Rajkai Róbert (MTK Budapest)

90 kg: Tóth Krisztián (MTK Budapest), Gőz Roland (MTK Budapest)

100 kg: Vég Zsombor (Ceglédi VSE)

+100 kg: Sipőcz Richárd (Széchenyi Egyetem SE)

nők:

52 kg: Pupp Réka (Atomerőmű SE)

57 kg: Kovács Kitti (BHSE)

63 kg: Özbas Szofi (BHSE), Karakas Hedvig (BHSE)

70 kg: Gercsák Szabina (DVTK)

Az Eb programja:

péntek:

nők: 48 kg, 52 kg (Pupp Réka), 57 kg (Kovács Kitti)

férfiak: 60 kg, 66 kg

szombat:

nők: 63 kg (Özbas Szofi, Karakas Hedvig), 70 kg (Gercsák Szabina)

férfiak: 73 kg, 81 kg (Ungvári Attila, Rajkai Róbert)

vasárnap:

nők: 78 kg, +78 kg

férfiak: 90 kg (Tóth Krisztián, Gőz Roland), 100 kg (Vég Zsombor), +100 kg (Sipőcz Richárd)

Az előcsatározások minden nap magyar idő szerint 9 órakor, az éremmérkőzések pedig 15 órakor kezdődnek.

Borítókép: Pupp Réka a világranglista második helyezettjeként várja az Eb-t (Fotó: EJU/Carlos Ferreira)