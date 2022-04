Marco Rossi nem érzi a bizalmat, egy vb-ezüstérmes is kritizálta

A korábbi 84-szeres francia válogatott védő, William Gallas, az Arsenal egykori csapatkapitánya jelenleg a ZTE-nél dolgozik egyéni edzőként. Ebben a minőségében kritizálta Marco Rossit, akinek szerinte lehetőséget kellett volna adnia a válogatott márciusi összetartásán a zalaegerszegi csapat két játékosénak, a kapus Demjén Patriknak és a középpályás Tajti Mátyásnak.

– Van két játékos, akit kiemelnék, és nem értem, miért nem kaptak válogatott meghívót, mert tudom, hogy most felkészülési meccsek voltak, és ilyenkor lehetőséget kaphatnak a játékosok arra, hogy eddzenek a válogatottal – mondta Gallas a ZTE YouTube-csatornáján. – Az egyik játékos Demjén Patrik. Annak ismeretében, hogy a három jelenlegi kapus hasonló korú, itt egy kapus, aki a ZTE-ben játszik, és még csak 24 éves. A másik Tajti Mátyás, csapatunk középpályása, aki szintén jó idényt fut. Nem beszélnek róla sokat, de amikor látom, azt látom, hogy visszafogott játékos, aki tudja, mit kell csinálni és mindig jó időben játssza meg a labdát. Neki is meghívót kellett volna kapnia a nemzeti csapatba.

Rossi korábban már egyértelművé tette, hogy nem veszi jó néven, amikor rá akarnak tukmálni játékosokat, és most is külön kitért erre a témára, amely azért is érinti érzékenyen, mert a Honvédtól hasonló okok miatt távozott annak idején.

– Tisztázzunk egy félreértést: mióta a magyar válogatott szövetségi kapitánya vagyok, a szövetségben soha senki nem helyezett rám nyomást, hogy valakit válogassak be – jelentette ki Rossi a Molcsapat.hu-nak adott interjúban. – A közös munka elején tisztáztuk, hogy ha a csapat az én felelősségem, akkor a keret összeállításáról is csak én döntök. Nem vagyok egy akarnok, de ehhez a szabályhoz pályafutásom során mindig tartottam magam, a Honvédtől is emiatt távoztam, pedig bajnokságot nyertünk a csapattal.