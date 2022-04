Rangnick: Nincs értelme Ten Hagról beszélgetni

A Manchester United szurkolói időről időre a klubtulajdonosok tudtára adják, hogy nem szívlelik őket. Így történt ez pénteken is, a Vörös Ördögöket 2005 óta birtokló Glazer-család ellen tüntetett néhány drukker a csapat carringtoni edzőközpontjánál.

A MU szombaton a Norwich ellen lép pályára a Premier League-ben, és Ralf Rangnick – a szokásoknak megfelelően – pénteken megtartotta a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatóját. A manchesteriek vezetőedzője nem kerülhette el a tüntetésre vonatkozó kérdéseket.

Mindenki tudja, hogy a futball a szenvedély és az érzelmek játéka. Azt hiszem, hogy mindenki megérti, én legalábbis igen, hogy a szurkolóink csalódottak a tabellán elfoglalt pozíciónk és a teljesítményünk miatt is. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy a mi drukkereink a legjobbak közé tartoznak Angliában, ha nem ők a legjobbak, és amíg békés módon tüntetnek, valamint a stadionban is buzdítanak minket, addig joguk van arra is, hogy kifejezzék a véleményüket.