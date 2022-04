Schön Szabolcs nem akar fejtörést okozni Marco Rossinak

Idénre azonban megváltozott a helyzet: a 2022-es kiírásban már nyolc meccset lejátszott a Dallas, a nyolcszoros magyar válogatott szélső azonban még egyetlen percet sem töltött a pályán.

– Télen edzőt váltott a klub, a rájátszás elérésének reményében megerősítették a keretet. Egy amerikai felnőtt- és egy argentin utánpótlás-válogatott szélsőt (Paul Arriola és Alan Velasco) igazolt a vezérkar, így nagyobb lett a verseny a csapatba kerülésért. Bár a felkészülést végigcsináltam és az edzőmeccseken rendre játszottam, a február huszonhatodikai idénynyitó előtt három nappal megsérültem. Nem segített rajtam, hogy a vádlisérülésem miatt két hétig nem edzhettem, a csapat pedig jól rajtolt. Lehet mondani, hogy az én szemszögemből ez egy peches szituáció, de nem tudok vele mit kezdeni, keményen edzek, hogy megkapjam a lehetőséget a bajnokságban – mondta Schön a Nemzeti Sportnak.

Reményt adhat a magyar játékosnak, hogy legalább az amerikai kupában lehetőséget kapott, sőt gólpasszal járult hozzá klubja továbbjutásához.

– Egész jól ment a játék a Tulsa elleni győztes meccsen, mindkét gólunkból kivettem a részem: az elsőnél a passzom után szabálytalankodtak tizenegyest érően a csapattársammal szemben, a másodiknál pedig gólpasszt adtam. Látta rajtam a mester, hogy odateszem magam, elégedett volt a játékommal.

A mellőzés ellenére Marco Rossi meghívta Schönt a magyar nemzeti csapat keretébe a két márciusi felkészülési találkozóra, de a huszonegy éves játékos végül sem Szerbia, sem Észak-Írország ellen nem lépett pályára.

– Nem éltem meg úgy, hogy potyára utaztam haza. Jó volt edzeni a többiekkel, belecsöppenni a csapatra jellemző miliőbe, s az is sokat jelentett, hogy találkozhattam a családommal. Érzem, számítanak rám a válogatottnál, Marco Rossi szövetségi kapitányt is érdekli, mi van velem. Ugyanakkor tisztában vagyok vele, hogy a meccshiány miatt kimaradhatok a keretből. Az őszi selejtezőkön nyújtott teljesítményem nem számít a válogatásnál, ha a klubomban nem lépek pályára. Azért is szeretnék mihamarabb játékba lendülni Dallasban, hogy a kapitánynak ne okozzon fejtörést, számítson-e rám vagy sem – fogalmazott Schön.